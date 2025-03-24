Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY TNHH THIẾT KẾ XÂY DỰNG NỘI THẤT THIÊN làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 15 Triệu

Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY TNHH THIẾT KẾ XÂY DỰNG NỘI THẤT THIÊN làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 15 Triệu

CÔNG TY TNHH THIẾT KẾ XÂY DỰNG NỘI THẤT THIÊN
Ngày đăng tuyển: 24/03/2025
Hạn nộp hồ sơ: 24/04/2025
CÔNG TY TNHH THIẾT KẾ XÂY DỰNG NỘI THẤT THIÊN

Kế toán tổng hợp

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán tổng hợp Tại CÔNG TY TNHH THIẾT KẾ XÂY DỰNG NỘI THẤT THIÊN

Mức lương
12 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
4 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: 95/13 Lương Định Của, Phường An Khánh, Thủ Đức, Quận Thủ Đức

Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp Với Mức Lương 12 - 15 Triệu

Tiếp nhận, kiểm tra chứng từ các bộ phận gửi về. Hạch toán chứng từ phát sinh và cân đối số liệu kế toán chi tiết và tổng hợp trên phần mềm Misa
Cân đối DT CP chi tiết theo từng dự án, thuế đầu ra đầu vào đảm bảo tính hợp lý theo dự toán công trình, báo cáo thuế, báo cáo tài chính, hồ sơ vay vốn ngân hàng, quyết toán thuế và các cv liên quan...
Xuất hóa đơn GTGT theo quy định
Báo cáo thu chi hàng tháng, kiểm tra, đối chiếu số liệu chi tiết và tổng hợp
Tổ chức thực hiện lưu trữ, bảo quản hồ sơ, chứng từ, tài liệu kế toán theo quy định của công ty và yêu cầu pháp luật hiện hành.
Mua hàng, theo dõi mua hàng
Theo dõi công nợ phải thu khách hàng
Đối chiếu, theo dõi công nợ NCC hàng tháng. Lập kế hoạch và đề xuất thanh toán
Đề xuất thanh toán, theo dõi và hạch toán các khoản thanh toán
Làm báo giá, quyết toán gửi khách hàng
Kết hợp với bộ phận giám sát làm KL nghiệm thu công trình, check KL nghiệm thu và làm Quyết toán gửi khách hàng
Thực hiện những công việc theo sự phân công của Quản lý và Giám đốc
Tham mưu cho BGĐ về việc sử dụng và quản lý hiệu quả nguồn tài chính và hoàn thiện hệ thống quản lý kế toán của Công ty
Chi tiết công việc sẽ được trao đổi cụ thể hơn trong buổi phỏng vấn.

Với Mức Lương 12 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành kế toán tài chính
Kinh nghiệm tối thiểu 4-5 năm tại vị trí Kế toán hoặc tương đương (Ưu tiên Ứng viên đã từng làm Doanh nghiệp Xây Dựng & Nội Thất)
Thi hành nghiệp vụ chính xác và đúng qui định, nắm vững các kiến thức chuyên môn về kế toán
Tính thực thi cao, ham học hỏi kiến thức mới.
Có năng lực quản lý, có tư duy chiến lược, tư duy phân tích
Tinh thần tự lập, có tính tổ chức cao
Thành thạo vi tính văn phòng, thành thạo MS Word, Excel, phần mềm kế toán Misa
Kỹ năng: Kỹ năng lập kế hoạch; Kỹ năng phân tích và dự báo; Kỹ năng giao việc, kiểm tra, giám sát; Kỹ năng đào tạo và đánh giá nhân viên.

Tại CÔNG TY TNHH THIẾT KẾ XÂY DỰNG NỘI THẤT THIÊN Thì Được Hưởng Những Gì

Lương cơ bản 12 triệu/tháng – 15 triệu/tháng + Phụ cấp
Chế độ lương thưởng theo quy định của công ty
Được làm việc trong môi trường năng động, thân thiện, có cơ hội thăng tiến
Tham gia đầy đủ các chế độ BHXH, BHYT, BHTN và thưởng Lễ, Tết theo Quy định của Nhà nước và Quy chế của Công ty.
Thưởng Tết tháng lương thứ 13 theo kết quả kinh doanh
Khuyến khích, tạo điều kiện làm việc máu lửa, sáng tạo, tích cực đề xuất những hình thức thể hiện mới và lập kế hoạch triển khai.
Thời gian làm việc: T2 – T7 ( T7 làm việc tới 16h30) 8h – 17h30 (nghỉ trưa 1h30p)

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH THIẾT KẾ XÂY DỰNG NỘI THẤT THIÊN

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH THIẾT KẾ XÂY DỰNG NỘI THẤT THIÊN

CÔNG TY TNHH THIẾT KẾ XÂY DỰNG NỘI THẤT THIÊN

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: 95/13 Lương Định Của, Phường An Khánh, Thành phố Thủ Đức, Tp.Hồ Chí Minh

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

