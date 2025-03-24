Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY TNHH THIẾT KẾ XÂY DỰNG NỘI THẤT THIÊN làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 15 Triệu

Mức lương 12 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 4 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc: 95/13 Lương Định Của, Phường An Khánh, Thủ Đức, Quận Thủ Đức, Hồ Chí Minh

Tiếp nhận, kiểm tra chứng từ các bộ phận gửi về. Hạch toán chứng từ phát sinh và cân đối số liệu kế toán chi tiết và tổng hợp trên phần mềm Misa

Cân đối DT CP chi tiết theo từng dự án, thuế đầu ra đầu vào đảm bảo tính hợp lý theo dự toán công trình, báo cáo thuế, báo cáo tài chính, hồ sơ vay vốn ngân hàng, quyết toán thuế và các cv liên quan...

Xuất hóa đơn GTGT theo quy định

Báo cáo thu chi hàng tháng, kiểm tra, đối chiếu số liệu chi tiết và tổng hợp

Tổ chức thực hiện lưu trữ, bảo quản hồ sơ, chứng từ, tài liệu kế toán theo quy định của công ty và yêu cầu pháp luật hiện hành.

Mua hàng, theo dõi mua hàng

Theo dõi công nợ phải thu khách hàng

Đối chiếu, theo dõi công nợ NCC hàng tháng. Lập kế hoạch và đề xuất thanh toán

Đề xuất thanh toán, theo dõi và hạch toán các khoản thanh toán

Làm báo giá, quyết toán gửi khách hàng

Kết hợp với bộ phận giám sát làm KL nghiệm thu công trình, check KL nghiệm thu và làm Quyết toán gửi khách hàng

Thực hiện những công việc theo sự phân công của Quản lý và Giám đốc

Tham mưu cho BGĐ về việc sử dụng và quản lý hiệu quả nguồn tài chính và hoàn thiện hệ thống quản lý kế toán của Công ty

Chi tiết công việc sẽ được trao đổi cụ thể hơn trong buổi phỏng vấn.

Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành kế toán tài chính

Kinh nghiệm tối thiểu 4-5 năm tại vị trí Kế toán hoặc tương đương (Ưu tiên Ứng viên đã từng làm Doanh nghiệp Xây Dựng & Nội Thất)

Thi hành nghiệp vụ chính xác và đúng qui định, nắm vững các kiến thức chuyên môn về kế toán

Tính thực thi cao, ham học hỏi kiến thức mới.

Có năng lực quản lý, có tư duy chiến lược, tư duy phân tích

Tinh thần tự lập, có tính tổ chức cao

Thành thạo vi tính văn phòng, thành thạo MS Word, Excel, phần mềm kế toán Misa

Kỹ năng: Kỹ năng lập kế hoạch; Kỹ năng phân tích và dự báo; Kỹ năng giao việc, kiểm tra, giám sát; Kỹ năng đào tạo và đánh giá nhân viên.

Lương cơ bản 12 triệu/tháng – 15 triệu/tháng + Phụ cấp

Chế độ lương thưởng theo quy định của công ty

Được làm việc trong môi trường năng động, thân thiện, có cơ hội thăng tiến

Tham gia đầy đủ các chế độ BHXH, BHYT, BHTN và thưởng Lễ, Tết theo Quy định của Nhà nước và Quy chế của Công ty.

Thưởng Tết tháng lương thứ 13 theo kết quả kinh doanh

Khuyến khích, tạo điều kiện làm việc máu lửa, sáng tạo, tích cực đề xuất những hình thức thể hiện mới và lập kế hoạch triển khai.

Thời gian làm việc: T2 – T7 ( T7 làm việc tới 16h30) 8h – 17h30 (nghỉ trưa 1h30p)

