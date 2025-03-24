Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY TNHH MỸ PHẨM VIT làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 15 Triệu

Mức lương 12 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: B20 khu Villa Mỹ Mỹ, đường Nguyễn Hoàng, phường An Phú, Thành phố Thủ Đức, Quận 2, Quận 2

Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp Với Mức Lương 12 - 15 Triệu

Lập và kiểm soát các báo cáo tài chính, báo cáo kế toán quản trị theo quy định

Thực hiện các nghiệp vụ kế toán tổng hợp: ghi sổ, lập chứng từ, phiếu thu chi, xuất hóa đơn

Theo dõi, kiểm soát và đối chiếu công nợ với khách hàng, nhà cung cấp

Kiểm tra, đối chiếu số liệu giữa kế toán tổng hợp và kế toán chi tiết

Phân tích tài chính và cung cấp các báo cáo quản trị cho ban lãnh đạo

Làm việc với cơ quan thuế và các cơ quan chức năng liên quan đến công tác kế toán

Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của Kế toán trưởng

Với Mức Lương 12 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Ưu tiên với ứng viên đã làm việc trong ngành mỹ phẩm.

Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Kế toán, Tài chính, Kiểm toán hoặc các ngành liên quan

Không yêu cầu kinh nghiệm, công ty sẽ đào tạo

Thành thạo vi tính văn phòng, đặc biệt là Excel

Có kiến thức về các chuẩn mực kế toán Việt Nam và chế độ kế toán hiện hành

Cẩn thận, tỉ mỉ, trung thực, có trách nhiệm cao trong công việc

Kỹ năng giao tiếp và làm việc nhóm tốt

Chịu được áp lực công việc cao, làm việc ngoài giờ khi cần thiết

Tại CÔNG TY TNHH MỸ PHẨM VIT Thì Được Hưởng Những Gì

Được hưởng đầy đủ các chế độ theo Luật Lao động

Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động

Cơ hội học hỏi, phát triển kỹ năng chuyên môn

Được đóng BHXH, BHYT, BHTN theo quy định

Thưởng các ngày lễ tết, lương tháng 13

Được tham gia các hoạt động team building, du lịch hàng năm của công ty

Công Ty có chính sách mừng sinh nhật 1tr với nv chính thức.

Công Ty có chính sách khám sức khoẻ định kì 5

Công Ty có chính sách nâng cao thu nhập thưởng theooo teamm

Công Ty có chính sách rút ngắn thử việc với nhân viên tiềm năng

Công ty đề cao và ghi nhận khả năng của bạn nên tuổi nào cũng có thể làm Lead team

Đặc biệt hơnnnn chúng mình sẽ nhận lương vàooo ngày cuối cùng của Tháng nhé

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH MỸ PHẨM VIT

