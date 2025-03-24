Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY TNHH MỸ PHẨM VIT làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 15 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán tổng hợp Tại CÔNG TY TNHH MỸ PHẨM VIT
- Hồ Chí Minh: B20 khu Villa Mỹ Mỹ, đường Nguyễn Hoàng, phường An Phú, Thành phố Thủ Đức, Quận 2, Quận 2
Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp Với Mức Lương 12 - 15 Triệu
Lập và kiểm soát các báo cáo tài chính, báo cáo kế toán quản trị theo quy định
Thực hiện các nghiệp vụ kế toán tổng hợp: ghi sổ, lập chứng từ, phiếu thu chi, xuất hóa đơn
Theo dõi, kiểm soát và đối chiếu công nợ với khách hàng, nhà cung cấp
Kiểm tra, đối chiếu số liệu giữa kế toán tổng hợp và kế toán chi tiết
Phân tích tài chính và cung cấp các báo cáo quản trị cho ban lãnh đạo
Làm việc với cơ quan thuế và các cơ quan chức năng liên quan đến công tác kế toán
Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của Kế toán trưởng
Với Mức Lương 12 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Kế toán, Tài chính, Kiểm toán hoặc các ngành liên quan
Không yêu cầu kinh nghiệm, công ty sẽ đào tạo
Thành thạo vi tính văn phòng, đặc biệt là Excel
Có kiến thức về các chuẩn mực kế toán Việt Nam và chế độ kế toán hiện hành
Cẩn thận, tỉ mỉ, trung thực, có trách nhiệm cao trong công việc
Kỹ năng giao tiếp và làm việc nhóm tốt
Chịu được áp lực công việc cao, làm việc ngoài giờ khi cần thiết
Tại CÔNG TY TNHH MỸ PHẨM VIT Thì Được Hưởng Những Gì
Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động
Cơ hội học hỏi, phát triển kỹ năng chuyên môn
Được đóng BHXH, BHYT, BHTN theo quy định
Thưởng các ngày lễ tết, lương tháng 13
Được tham gia các hoạt động team building, du lịch hàng năm của công ty
Công Ty có chính sách mừng sinh nhật 1tr với nv chính thức.
Công Ty có chính sách khám sức khoẻ định kì 5
Công Ty có chính sách nâng cao thu nhập thưởng theooo teamm
Công Ty có chính sách rút ngắn thử việc với nhân viên tiềm năng
Công ty đề cao và ghi nhận khả năng của bạn nên tuổi nào cũng có thể làm Lead team
Đặc biệt hơnnnn chúng mình sẽ nhận lương vàooo ngày cuối cùng của Tháng nhé
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH MỸ PHẨM VIT
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
