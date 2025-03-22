Tuyển Kế toán tổng hợp Công Ty TNHH TM XNK Nhất Nam Food làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Khác Giới tính Nữ Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - A15 Đường B, Tam Bình, Thủ Đức, Huyện Tam Bình

Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp Với Mức Lương Thỏa thuận

1. Kết hợp với kế toán trưởng để xây dựng, phát triển doanh nghiệp đối với các vấn đề liên quan đến tài chính, đưa ra các đề xuất nhằm cải thiện quy trình làm việc giúp diễn ra nhanh chóng, hiệu quả và hạn chế thấp nhất sự sai sót.

2. Liên tục cập nhật các văn bản pháp luật, thông tin, quy trình mới… liên quan đến kế toán, tài chính để quá trình làm việc trong nội bộ công ty cũng như các bên liên quan khác bên ngoài như cơ quan thuế, ngân hàng,… được thuận lợi, suôn sẻ.

3. So sánh số liệu giữa báo cáo tổng hợp và các báo cáo chi tiết.

4. Thực hiện thanh toán và hạch toán các khoản chi hộ, thu hộ chi nhánh.

5. Thu thập và xử lý ,theo dõi, kiểm tra tính hợp lệ của hóa đơn, chứng từ, chỉnh sửa khi có sai lệch phát sinh , Thúc đẩy, đảm bảo quá trình hạch toán diễn ra kịp thời, chính xác, đúng pháp luật. Rà soát lại các chứng từ, hóa đơn để không bị bỏ soát (bởi nếu ghi nhận vào năm sau sẽ ảnh hưởng đến thuế TNDN).

6. Hạch Toán, sắp xếp và lưu trữ hóa đơn, chứng từ đảm bảo tính khoa học, dễ tìm

7. Lập bảng kê chi tiết tờ khai thuế giá trị gia tăng.

8. Lập kế hoạch thanh toán với nhà cung cấp hàng tháng, hàng tuần.

9 Trực tiếp thực hiện nghiệp vụ thanh toán qua ngân hàng cho nhà cung cấp như: đối chiếu công nợ, nhận hóa đơn, xem xét phiếu đề nghị thanh toán.

10 Thực hiện hạch toán các bút toán liên quan đến thu, chi tiền gửi.

11 Thực hiện các nghiệp vụ hạch toán và theo dõi lãi vay, ký cược cont, Đối chiếu C12TS nộp BHXH, nộp thuế nhập khẩu trên phần mềm thuế hải quan

12. Các báo cáo khác liên quan trách nhiệm và phạm vi của Kế Toán Tổng Hợp.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Giới tính: Nữ, từ 25-40 tuổi

- Tốt nghiệp cao đẳng, đại học chuyên ngành kế toán

- Thành thạo phần mềm Misa Amis

- Cẩn thận, trung thực, chịu khó

- Ưu tiên các bạn có tối thiểu 05 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương.

Tại Công Ty TNHH TM XNK Nhất Nam Food Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương thỏa thuận tùy năng lực, + phụ cấp chuyên cần

- Được tham gia BHXH đầy đủ theo quy định của pháp luật

- Làm việc trong môi trường năng động.

- Chế độ thưởng Lễ, Tết…du lịch công ty hàng năm

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH TM XNK Nhất Nam Food

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.