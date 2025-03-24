Tuyển Kế toán tổng hợp Công Ty TNHH Nu Nest làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - Tân Thạnh Đông, Củ Chi, Huyện Củ Chi

Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp Với Mức Lương Thỏa thuận

- Kiểm soát các loại hóa đơn, tiếp nhận và kiểm tra chứng từ kế toán

- Đối soát nhập mua hàng hóa, nguyên vật liệu,…

- Quản lý tồn kho

- Báo cáo xuất - nhập theo ngày

- Xuất hoá đơn VAT

- Làm báo giá, báo cáo thuế, BCTC

- Theo dõi đốc thúc công nợ

- Lập các báo cáo tháng, quý, năm hoặc đột xuất theo yêu cầu cấp trên

- Phối hợp với các bộ phận khác hoàn thành công việc

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Nam/Nữ: Độ tuổi từ 24 tuổi trở lên, tốt nghiệp CĐ/ĐH

- Ưu tiên kinh nghiệm làm việc ngành thực phẩm, ưu tiên ngành nước uống

- Ưu tiên có kinh nghiệm từ 2 năm trở lên tại các vị trí tương đương

- Nắm rõ các quy định, tiêu chuẩn về kế toán

- Chủ động, trung thực, độc lập trong công việc, có tinh thần trách nhiệm cao, cầu tiến

- Có khả năng tăng ca (nếu cần)

Tại Công Ty TNHH Nu Nest Thì Được Hưởng Những Gì

- Mức lương thỏa thuận theo năng lực

- Các chế độ hỗ trợ khác theo chính sách Công ty

- Lao động được tham gia bảo hiểm đầy đủ sau thử việc

- Hưởng chế độ theo quy định của luật lao động

- Địa điểm làm việc: Tân Thạnh Đông, Củ Chi – TP. HCM

- Thời gian làm việc: 8h-17h từ thứ 2 đến thứ 7 ( tăng ca nếu cần)

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Nu Nest

