Tuyển Kế toán tổng hợp Công Ty TNHH Lewu Tech làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 11 Triệu

Mức lương 8 - 11 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậch Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 118/127A/28 Phan Huy Ích, Phường 15, Quận Tân Bình, Tp Hồ Chí Minh, Tân Bình, Quận Tân Bình

Kế toán tổng hợp

Tập hợp, quản lý và kiểm soát toàn bộ hóa đơn chứng từ liên quan đến hoạt động kinh doanh, đảm bảo theo đúng quy định của pháp luật về thuế.

Lập và nộp tờ khai thuế: thuế GTGT, thuế TNCN, thuế TNDN

Báo cáo và quyết toán thuế: lập báo cáo tài chính, quyết toán thuế hằng năm và đối chiếu số liệu để đảm bảo tính chính xác

Doanh thu, Công nợ phải thu: Tập hợp hồ sơ, Kiểm tra hồ sơ đề nghị xuất hóa đơn bán hàng, theo dõi tiền thu được, công nợ phải thu. Lập báo cáo doanh thu, công nợ phải thu, đề xuất trích lập dự phòng phải thu khó đòi.

Chi phí, công nợ phải trả: Tập hợp hồ sơ, Kiểm tra bộ hồ sơ đề nghị tạm ứng, thanh toán chi phí Quản lý, Bán hàng. Lập Báo cáo công nợ tạm ứng, phải trả (nội bộ, nhà cung cấp).

Lập các chứng từ, hóa đơn bán hàng và dịch vụ

Theo dõi, thống kê các chi phí phát sinh trong doanh nghiệp, lập các chứng từ liên quan đến đề nghị, tạm ứng, thanh toán, hoàn ứng…

Tính lương và các khoản trích theo lương cho cán bộ nhân viên công ty

Yêu Cầu Công Việc

Nam/Nữ < 30 tuổi, sức khỏe tốt.

Tốt nghiệp Đại học loại khá trở lên, chuyên ngành Kế toán/ Kế toán tổng hợp/ Kiểm toán

Có kinh nghiệm từ 02 năm trở lên về kế toán, ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm về lĩnh vực CNTT, Viễn thông.

Có kiến thức cơ bản về luật thuế GTGT, TNDN, TNCN

Đã từng sử dụng thành thạo ít nhất 1 phần mềm kế toán

Khả năng giao tiếp, truyền đạt tốt

Chủ động, tháo vát trong thực hiện công việc

Thân thiện, hòa đồng.

Quyền Lợi

Lương 10.000.000-15.000.000 đ

Thưởng các ngày Lễ Tết trong năm, sinh nhật, kết hôn,…..

Thưởng theo hiệu quả làm việc, được trang bị công cụ làm việc theo chính sách của Công ty.

Cơ hội làm việc gắn bó lâu dài, phát triển bản thân và thăng tiến cao.

Du lịch, Teambuilding.

Cách Thức Ứng Tuyển

