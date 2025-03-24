Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY TNHH WORLD ROAD làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 18 Triệu

Mức lương 12 - 18 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 3 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Trưởng nhóm

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 21 Trương Văn Bang, Bình Trưng Tây, Quận 2, Quận 2

Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp Với Mức Lương 12 - 18 Triệu

Phụ trách việc tổng hợp, phân tích số liệu kế toán liên quan đến hoạt động vận tải của công ty.

Kiểm tra tính chính xác và hợp lệ của các chứng từ kế toán liên quan đến vận chuyển, kho bãi, giao nhận hàng hóa.

Lập báo cáo tài chính định kỳ (tháng, quý, năm) và các báo cáo quản lý khác theo yêu cầu.

Tham gia vào quá trình lập kế hoạch ngân sách và kiểm soát chi phí vận hành.

Hỗ trợ kiểm toán nội bộ và kiểm toán độc lập.

Cập nhật và quản lý hệ thống dữ liệu kế toán.

Đề xuất các giải pháp cải tiến quy trình kế toán để nâng cao hiệu quả công việc.

Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của cấp trên.

Với Mức Lương 12 - 18 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Kế toán hoặc các chuyên ngành liên quan.

Có ít nhất 3 năm kinh nghiệm làm việc ở vị trí kế toán tổng hợp, ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm trong lĩnh vực logistics.

Thành thạo các phần mềm kế toán (ví dụ: Misa, Fast Accounting, SAP,...).

Nắm vững các nguyên tắc kế toán, quy định về thuế và pháp luật liên quan.

Kỹ năng phân tích số liệu, tổng hợp thông tin và lập báo cáo chính xác.

Kỹ năng sử dụng thành thạo phần mềm Excel (vlookup, pivot table,...)

Có khả năng làm việc độc lập và làm việc nhóm hiệu quả.

Cẩn thận, tỉ mỉ, trung thực và có trách nhiệm cao trong công việc.

Khả năng giao tiếp tốt và làm việc dưới áp lực.

Tại CÔNG TY TNHH WORLD ROAD Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương cạnh tranh, xứng đáng với năng lực và kinh nghiệm.

Chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp theo quy định của pháp luật.

Thưởng các ngày lễ, tết, thưởng hiệu quả công việc.

Cơ hội thăng tiến và phát triển nghề nghiệp trong môi trường năng động.

Được đào tạo nâng cao nghiệp vụ chuyên môn.

Môi trường làm việc chuyên nghiệp, thân thiện và hỗ trợ tích cực.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH WORLD ROAD

