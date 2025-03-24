Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY CỔ PHẦN MBB RETAIL làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 18 Triệu

Mức lương 15 - 18 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - số 8 đường số 10, KDC Phú Mỹ, phường Phú Mỹ, Quận 7, Quận 7

Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp Với Mức Lương 15 - 18 Triệu

Lập chứng từ nhập xuất kho, Xuất hóa đơn bán hàng….

Kiểm tra, giám sát và tính giá thành sản phẩm.

Kế toán Thuế GTGT, Thuế TNDN, Thuế TNCN…

Kế toán Tổng hợp, Kiểm tra tính đúng đắn về hạch toán của các kế toán khác./ Kiểm tra số liệu trên báo cáo tài chính….

Hướng dẫn và giám sát việc thực hiện quy định quản lý hệ thống kế toán đúng theo các quy định của pháp luật về thuế và kế toán. Hướng dẫn xử lý và hạch toán các nghiệp vụ kế toán.

Cải tiến phương pháp hạch toán và chế độ báo cáo.

Phản ánh kịp thời, đầy đủ, chính xác các nghiệp vụ kinh tế phát sinh và đúng đắn kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh theo định kỳ tháng, quý, năm.

Chịu trách nhiệm lập các báo cáo tài chính, báo cáo quyết toán theo chế độ tài chính hiện hành.

Theo dõi và hoàn thành các nghĩa vụ tài chính của Công ty đối với Nhà nước theo Luật định.

Kiến nghị và đề xuất khắc phục cải tiến.

Kiểm soát hàng tồn kho, kiểm kê hàng tháng

Kiểm soát chi phí khuyến mãi quà tặng khách hàng, xuất chứng từ theo đúng quy định thuế.

Đối soát doanh thu và chi phí hàng tháng.

Báo cáo doanh thu theo kênh, khách hàng và báo cáo chi phí theo khoản mục.

Thực hiện các báo cáo ngày, tuần, tháng theo chỉ đạo của cấp trên trực tiếp.

Với Mức Lương 15 - 18 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp chuyên ngành kế toán hoặc liên quan

Kinh nghiệm ở vị trí tương đương từ 01 năm trở lên, có kinh nghiệm về kế toán tổng hợp, thuế..

Trung thực, chăm chỉ, nhiệt tình trong công việc.

Có tinh thần trách nhiệm trong công việc.

Chịu được áp lực công việc cao.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN MBB RETAIL Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương 15-18 triệu / tháng

Chế độ phúc lợi theo quy định của công ty

Cơ hội thăng tiến và phát triển sự nghiệp trong môi trường năng động

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN MBB RETAIL

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin