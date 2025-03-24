Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY TNHH BONA MEDIA làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 9 - 15 Triệu

Mức lương 9 - 15 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - 12 Tân Trào, Tân Phú, District 7, Thành phố Hồ Chí Minh, Quận Tân Phú

Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp Với Mức Lương 9 - 15 Triệu

Phối hợp cùng với Sản xuất, điều phối, trợ lý sản xuất để thực hiện: Tạm ứng, thu, chi các chi phí sản xuất phim ngoài trường quay và trong suốt quá trình sản xuất phim.

Lập các chứng từ thu - chi ngoài trường quay và cùng team sản xuất thực hiện các hồ sơ chứng từ kế toán thanh toán.

Kiểm tra tính hợp lệ của các chứng từ, hóa đơn, số lượng hàng nhập mua của các bộ phận phục vụ cho quá trình sản xuất phim.

Theo đoàn phim ở hiện trường.

Chịu trách nhiệm dưới sự điều phối của Phòng Nhân Sự.

Quản lý, xác minh tính chân thật của chứng từ, hóa đơn, số lương hàng hóa nhập mua.

Chịu trách nhiệm xử lý các chứng từ kế toán thanh toán của đoàn phim.

Quản lý dòng tiền theo ngân sách được duyệt của các đoàn phim.

Báo cáo định kỳ cho Sản xuất và Bộ phận nhân sự.

Tuân thủ các Quy định, nội quy của Công ty về chức năng và nhiệm vụ của kế toán.

Với Mức Lương 9 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Ưu tiên những bạn đã có từ 1 năm kinh nghiệm.

Có thể đọc hiểu tài liệu tiếng Anh

Từng tiếp xúc với thuế.

Có bẳng cấp liên quan đến kế toán

Trung thực, cẩn thận

Có khả năng thích nghi và chịu áp lực trong quá trình làm việc

Có khả năng quản lý thời gian tốt.

Từng tiếp xúc đoàn phim sẽ là một lợi thế.

Tại CÔNG TY TNHH BONA MEDIA Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương chính thức 9 - 15tr (Gross).

Review lương 1 lần/ năm.

Chương trình teambuilding hàng năm.

Nghỉ lễ phép theo quy định nhà nước.

Được làm việc trong môi trường trẻ trung, năng động, được đào tạo bài bản để phù hợp với công việc ở công ty.

Thời gian làm việc: 1 tuần 6 ngày

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH BONA MEDIA

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin