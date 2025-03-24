Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY TNHH BONA MEDIA làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 9 - 15 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán tổng hợp Tại CÔNG TY TNHH BONA MEDIA
- Hồ Chí Minh:
- 12 Tân Trào, Tân Phú, District 7, Thành phố Hồ Chí Minh, Quận Tân Phú
Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp Với Mức Lương 9 - 15 Triệu
Phối hợp cùng với Sản xuất, điều phối, trợ lý sản xuất để thực hiện: Tạm ứng, thu, chi các chi phí sản xuất phim ngoài trường quay và trong suốt quá trình sản xuất phim.
Lập các chứng từ thu - chi ngoài trường quay và cùng team sản xuất thực hiện các hồ sơ chứng từ kế toán thanh toán.
Kiểm tra tính hợp lệ của các chứng từ, hóa đơn, số lượng hàng nhập mua của các bộ phận phục vụ cho quá trình sản xuất phim.
Theo đoàn phim ở hiện trường.
Chịu trách nhiệm dưới sự điều phối của Phòng Nhân Sự.
Quản lý, xác minh tính chân thật của chứng từ, hóa đơn, số lương hàng hóa nhập mua.
Chịu trách nhiệm xử lý các chứng từ kế toán thanh toán của đoàn phim.
Quản lý dòng tiền theo ngân sách được duyệt của các đoàn phim.
Báo cáo định kỳ cho Sản xuất và Bộ phận nhân sự.
Tuân thủ các Quy định, nội quy của Công ty về chức năng và nhiệm vụ của kế toán.
Với Mức Lương 9 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Có thể đọc hiểu tài liệu tiếng Anh
Từng tiếp xúc với thuế.
Có bẳng cấp liên quan đến kế toán
Trung thực, cẩn thận
Có khả năng thích nghi và chịu áp lực trong quá trình làm việc
Có khả năng quản lý thời gian tốt.
Từng tiếp xúc đoàn phim sẽ là một lợi thế.
Tại CÔNG TY TNHH BONA MEDIA Thì Được Hưởng Những Gì
Review lương 1 lần/ năm.
Chương trình teambuilding hàng năm.
Nghỉ lễ phép theo quy định nhà nước.
Được làm việc trong môi trường trẻ trung, năng động, được đào tạo bài bản để phù hợp với công việc ở công ty.
Thời gian làm việc: 1 tuần 6 ngày
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH BONA MEDIA
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI