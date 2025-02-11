Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI S.HOME SOLUTION làm việc tại Hà Nội thu nhập Đến 15 Triệu

• Export báo cáo chi tiết các hoạt động thu, chi, mua hàng, bán hàng, xuất hàng khác từ phần mềm bán hàng, sau đó Import các báo cáo lên phần mềm kế toán;

• Thực hiện hạch toán các bút toán kế toán tổng hợp trên phần mềm kế toán;

• Kiểm tra đối chiếu công nợ phải thu, phải trả;

• Kiểm soát đối chiếu doanh thu trên phần mềm bán hàng và phần mềm kế toán;

• Gửi công nợ phải thu đôn đốc các chi nhánh thu nợ;

• Kiểm soát hàng tồn kho các chi nhánh;

• Kiểm soát, đối chiếu số liệu với kế toán chi nhánh;

• Thực hiện kiểm kê đột xuất hoặc theo kế hoạch tại các kho hàng của Chi nhánh phụ trách;

• Hướng dẫn, phối hợp nhân viên kế toán tại Chi nhánh, các điểm phụ trách hoàn thành tốt công việc được giao.

• Lưu trữ, bảo quản tài liệu kế toán, bảo mật số liệu kế toán;

• Chấp hành lệnh điều động, chỉ đạo của Trưởng phòng và Phó phòng (trong quyền hạn quy định)

*Thu nhập up to 15tr

*Phúc lợi:

- Tham gia BHXH theo quy định của nhà nước và Công ty

- Cơ hội tham gia các khóa huấn luyện để nâng cao năng lực