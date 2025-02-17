Tuyển Kế toán trưởng Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Xây Dựng Hưng Giang làm việc tại Hà Nội thu nhập 14 - 20 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán trưởng Tại Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Xây Dựng Hưng Giang
Mức lương
14 - 20 Triệu
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: Phường Phú La, quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội
Mô Tả Công Việc Kế toán trưởng Với Mức Lương 14 - 20 Triệu
- Lập TMĐT, bóc tách khối lượng, lập dự toán theo hồ sơ thiết kế các bước Thiết kế công trình dân dụng.
- Kiểm soát sự phù hợp, tính chính xác về số lượng đơn giá và nội dung của dự toán và tổng dự toán của các công trình.
- Làm việc với CĐT, cơ quan nhà nước, bảo vệ các nội dung dự toán khi có yêu cầu.
- Phối hợp với các bộ môn liên quan để đảm bảo tiến độ và độ chính xác của hồ sơ.
Với Mức Lương 14 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Trình độ: Tốt nghiệp đại học trở lên Chuyên ngành kinh tế xây dựng.
- Kinh nghiệm: ít nhất 02 năm kinh nghiệm tại vị trí tương đương.
ít nhất 02 năm kinh nghiệm
- Uu tiên: Các ứng viên có kinh nghiệm lập dự toán vốn ngân sách, từng thực hiện bảo vệ dự toán đối với các cơ quan, ban ngành; các ứng viên kinh nghiệm tại các công ty về tư vấn thiết kế; Ưu tiên ứng viên có chứng chỉ định giá.
- Kỹ năng
+ Thành thạo Word, Excel và phần mềm G8, Autocad
+ Kỹ năng Lập kế hoạch, làm việc độc lập và làm việc nhóm,
+ Kỹ năng giao tiếp
