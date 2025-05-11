Tuyển Kế toán trưởng CÔNG TY CỔ PHẦN THE ONE VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 20 Triệu

Mức lương 15 - 20 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Lô A2 CN6, Cụm CN vừa & nhỏ Từ Liêm, Minh Khai, Bắc Từ Liêm, Quận Bắc Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Kế toán trưởng Với Mức Lương 15 - 20 Triệu

Giám sát, điều hành toàn bộ công tác kế toán của doanh nghiệp.

Đảm bảo việc ghi nhận, hạch toán đúng đắn, đầy đủ và kịp thời .

Kiểm tra và đảm bảo các nghiệp vụ kế toán được thực hiện chính xác theo quy định của pháp luật và chuẩn mực kế toán.

Lập báo cáo tài chính, báo cáo thuế hàng quý, năm, và các báo cáo kế toán khác.

Xem xét và duyệt các chứng từ kế toán, đảm bảo tính hợp lý, hợp pháp của các chứng từ này.

Kiểm tra các giao dịch tài chính, từ đó ngăn ngừa rủi ro sai sót hoặc gian lận .

Điều hành và phân công công việc cho các nhân viên kế toán, kiểm soát hiệu quả công việc của đội ngũ .

Làm việc với các bộ phận khác trong doanh nghiệp để thu thập và cung cấp thông tin tài chính phục vụ cho các hoạt động kinh doanh.

Lập kế hoạch ngân sách, dự báo tài chính và phân tích kết quả thực hiện ngân sách .

Làm việc với các cơ quan thuế, bảo hiểm, ngân hàng và các cơ quan chức năng khi cần thiết.

Với Mức Lương 15 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Kế toán

Có ít nhất 3-5 năm kinh nghiệm vị trí tương đương .

Sử dụng thành thạo các phần mềm Office, phần mềm kế toán

Có tinh thần trách nhiệm, chịu được áp lực cao, có kỹ năng lãnh đạo, tổ chức, sắp xếp công việc

Liên tục cập nhật kiến thức và các thông tư,các luật thuế mới,sửa đổi về thuế

Có kỹ năng quản lý/lập kế hoạch và tổ chức thực hiện kế hoạch/sắp xếp công việc

Giao tiếp tốt, có khả năng tạo lập các mối quan hệ nội bộ và bên ngoài để giải quyết được các yêu cầu của công việc đặt ra.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THE ONE VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập tổng từ 15.000.000đ - 20.000.000đ / tháng hoặc có thể thương lượng tùy theo năng lực và kinh nghiệm.

15.000.000đ - 20.000.000đ / tháng

Đóng bảo hiểm và các quyền lợi khác theo quy định của luật lao động.

Chế độ lương tháng 13,14 và xét nâng lương 6 tháng/ năm.

Được thưởng doanh số theo thâm niên làm việc tương ứng cấp quản lý

Được hưởng các chế độ phúc lợi khác như: nghỉ lễ, tết, tham quan, sinh nhật; Chế độ nghỉ mát; Team building.

Môi trường làm việc trẻ, thân thiện, chuyên nghiệp.

Thời gian làm việc từ Thứ 2 đến hết sáng thứ 7.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THE ONE VIỆT NAM

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin