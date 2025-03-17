Tuyển Kế toán trưởng Công Ty Cổ Phần PGT SOLUTIONS làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 25 - 30 Triệu

Mức lương 25 - 30 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Phường Nguyễn Thái Bình, quận 1, Tp Hồ Chí Minh, Quận 1, Quận 1

Tổ chức, điều hành, đảm bảo công tác kế toán của Công ty tuân thủ theo các chuẩn mực về kế toán theo quy định của pháp luật và quy chế của Công ty.

Kiểm soát, phân tích tài chính, nguồn vốn, đề xuất các giải pháp nâng cao hiệu quả và an toàn sử dụng vốn trong hoạt động kinh doanh. Tham mưu và thực hiện các nhiệm vụ khác do lãnh đạo, cấp trên yêu cầu.

Thu thập, xử lý thông tin, số liệu kế toán, nghiệp vụ phát sinh; các nghĩa vụ tài chính, quản lý hồ sơ và chứng từ gốc.

Kiểm tra, giám sát hoạt động thanh toán nhà thầu và tiến độ thu tiền của khách hàng định kỳ.

Tổ chức kiểm tra, giám sát, quản lý việc sử dụng tài sản và nguồn hình thành tài sản.

Lập , kiểm tra và cung cấp thông tin, số liệu, báo cáo kế toán cho các đối tượng có thẩm quyền khi được yêu cầu.

Đánh giá, phát hiện các rủi ro trong quá trình vận hành và đề xuất giải pháp.

Tốt nghiệp đại học chuyên ngành tài chính, kế toán.

Có bằng Kế toán trưởng.

Kinh nghiệm từ 2 năm trở lên ở vị trí Kế toán trưởng.

Đã từng làm tại công ty niêm yết trên sàn chứng khoán

Có tinh thần trách nhiệm, chịu được áp lực cao, có kỹ năng lãnh đạo, tổ chức, sắp xếp công việc.

Tại Công Ty Cổ Phần PGT SOLUTIONS Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương 25 – 30tr .

Môi trường làm việc trẻ, năng động.

Thưởng các ngày lễ, tết, sinh nhật, lương tháng 13.

Tham gia team building

Tham gia đầy đủ các chế độ BHXH, BHYT, BHTN,...

Được cung cấp đầy đủ công cụ phục vụ công việc.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần PGT SOLUTIONS

