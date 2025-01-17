Tuyển Kế toán trưởng CÔNG TY TNHH ANYTAPE VIỆT NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Tòa Nhà Hans Furniture 564 Võ Nguyên Giáp, Phường Phước Long A, TP Thủ Đức, Thủ Đức, Quận Thủ Đức

Mô Tả Công Việc Kế toán trưởng

Xuất hóa đơn, phối hơp theo dõi đối chiếu công nợ, kho với bộ phận maketing hàng bán các trang thương mại điện tử (shopee, tiktok ...)

Lập và theo dõi hô sơ, nộp tiền BHXH , BHYT, BHYT cho người lao động nước ngoài + Việt Nam hàng tháng.

Kiểm tra số dư cuối kỳ có hợp lý và Khớp đúng với các báo cáo chi tiết.

Thống kê và tổng hợp số liệu kế toán khi có yêu cầu.

Cung cấp số liệu Cho Ban Giám Đốc hoặc các đơn vị chức năng khi có yêu cầu.

Lưu trữ dữ liệu kế toán theo qui định.

Yêu Cầu Công Việc

Trình độ: Tốt nghiệp Cao đẳng trở lên thuộc ngành kế toán,kiểm toán, tài chính.

Có năng lực nghiệp vụ kế toán, có khả năng tổng hợp, nắm vững chế độ kế toán.

Tự tổ chức, sắp xếp và xây dựng kế hoạch để thực hiện nhiệm vụ được phân công.

Sử dụng máy vi tính thành thạo (phần mềm excel, phầm mềm kế toán).

Quyền Lợi Được Hưởng Tại CÔNG TY TNHH ANYTAPE VIỆT NAM

Ký hợp đồng thử việc và hợp đồng lao động chính thức

Tham gia các loại bảo hiểm theo quy định của nhà nước

Được xét thưởng tăng lương hàng năm

Làm việc môi trường trẻ trung, sếp Hàn Quốc vui vẻ hòa đồng

Cơ hội làm việc ổn định lâu dài

Cách Thức Ứng Tuyển

