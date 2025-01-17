Tuyển Kế toán trưởng CÔNG TY TNHH ANYTAPE VIỆT NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán trưởng Tại CÔNG TY TNHH ANYTAPE VIỆT NAM
- Hồ Chí Minh: Tòa Nhà Hans Furniture 564 Võ Nguyên Giáp, Phường Phước Long A, TP Thủ Đức, Thủ Đức, Quận Thủ Đức
Mô Tả Công Việc Kế toán trưởng Với Mức Lương Thỏa thuận
Xuất hóa đơn, phối hơp theo dõi đối chiếu công nợ, kho với bộ phận maketing hàng bán các trang thương mại điện tử (shopee, tiktok ...)
Lập và theo dõi hô sơ, nộp tiền BHXH , BHYT, BHYT cho người lao động nước ngoài + Việt Nam hàng tháng.
Kiểm tra số dư cuối kỳ có hợp lý và Khớp đúng với các báo cáo chi tiết.
Thống kê và tổng hợp số liệu kế toán khi có yêu cầu.
Cung cấp số liệu Cho Ban Giám Đốc hoặc các đơn vị chức năng khi có yêu cầu.
Lưu trữ dữ liệu kế toán theo qui định.
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Có năng lực nghiệp vụ kế toán, có khả năng tổng hợp, nắm vững chế độ kế toán.
Tự tổ chức, sắp xếp và xây dựng kế hoạch để thực hiện nhiệm vụ được phân công.
Sử dụng máy vi tính thành thạo (phần mềm excel, phầm mềm kế toán).
Tại CÔNG TY TNHH ANYTAPE VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì
Tham gia các loại bảo hiểm theo quy định của nhà nước
Được xét thưởng tăng lương hàng năm
Làm việc môi trường trẻ trung, sếp Hàn Quốc vui vẻ hòa đồng
Cơ hội làm việc ổn định lâu dài
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH ANYTAPE VIỆT NAM
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI