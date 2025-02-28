Tuyển Kế toán trưởng CÔNG TY TNHH LONG VĨ VIỆT NAM làm việc tại Long An thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Long An: KCN Xuyên Á, Mỹ Hạnh Bắc, Đức Hoà, Huyện Đức Hòa

Mô Tả Công Việc Kế toán trưởng

Quản lý nhân sự của phòng Kế toán, đào tạo nhân sự mới và chịu trách nhiệm trước Ban Giám đốc về hoạt động của phòng.

Xây dựng và triển khai hệ thống kế toán phù hợp với quy mô và đặc thù của công ty, đảm bảo tuân thủ các quy định của pháp luật Việt Nam.

Quản lý hệ thống kế toán, sổ sách kế toán, hóa đơn – chứng từ của Công ty;

Quản lý tài sản, khấu hao, quản lý định mức sản xuất, giá thành, v.vv..

Lập kế hoạch tài chính hàng năm và theo dõi thực hiện.

Theo dõi dòng tiền, đảm bảo thanh toán các khoản nợ đúng hạn.

Lập các báo cáo tài chính, báo cáo quản trị định kỳ (hàng tháng, quý, năm).

Cung cấp dự báo tài chính và đưa ra các kiến nghị để cải thiện hiệu quả kinh doanh.

Đại diện công ty làm việc với các ban ngành chức năng.

Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của Ban Giám đốc…

Yêu Cầu Công Việc

Tiếng anh hoặc tiếng trung 4 kỹ năng (Nghe, nói, đọc, đánh máy).

Tốt nghiệp Đại học các chuyên ngành như Kế toán, tài chính…

Có ít nhất từ 03 năm kinh nghiệm tại vị trí Kế toán trưởng hoặc các vị trí tương đương.

Nắm được cách hạch toán ở tất cả các nghiệp vụ kinh tế phát sinh;

Nắm vững các quy định về thuế, tài chính và các chính sách, chế độ khác liên quan hiện hành.

Thành thạo tin học văn phòng.

Có kinh nghiệm sử dụng các phần mềm quản lý tài chính, kế toán.

Tỉ mỉ, cẩn thận trong công việc; có khả năng tổng hợp, phân tích và đánh giá tốt.

Có đạo đức nghề nghiệp.

Có phẩm chất cá nhân tốt: trung thực, cẩn thận, tỷ mỉ, khả năng tính toán tốt, chỉnh chu trong công việc, có tinh thần đoàn kết, khả năng tập trung cao độ,…

Tại CÔNG TY TNHH LONG VĨ VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

- Tham gia BHXH.

- Phép năm 14 ngày/năm

- BH Tai nạn 24/24

- Hỗ trợ cha mẹ già 100k/tháng, con nhỏ 200k/tháng

- Hỗ trợ xăng xe: 50L/tháng;

- Hỗ trợ đi lại: 700.000đ/tháng

- Công ty hỗ trợ cơm trưa, cơm tăng ca

- Xét tăng lương hàng năm

- Du lịch

- Các phúc lợi khác bằng hoặc cao hơn luật lao động

=>Có Xe đưa rước tuyến MeGa Q.12 và Thuận Kiều Plaza Q.5

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH LONG VĨ VIỆT NAM

