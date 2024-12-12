Tuyển Kế toán trưởng JobsGO Recruit làm việc tại Long An thu nhập 25 - 30 Triệu

JobsGO Recruit
Ngày đăng tuyển: 12/12/2024
Hạn nộp hồ sơ: 12/01/2025
JobsGO Recruit

Kế toán trưởng

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán trưởng Tại JobsGO Recruit

Mức lương
25 - 30 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Long An:

- Công ty Cổ Phần Xuất Nhập Khẩu Phân Bón Hưng Thịnh, Lô C14, Đường số 9, KCN Thuận Đạo mở rộng, Long Định, Cần Đước, Long An, Huyện Cần Đước

Mô Tả Công Việc Kế toán trưởng Với Mức Lương 25 - 30 Triệu

- Tính giá thành sản xuất thực tế cho từng sản phẩm.
- Giao dịch với ngân hàng, cơ quan thuế, ... Thực hiện các thủ tục hải quan.

Với Mức Lương 25 - 30 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp Cao đẳng, Đại học trở lên các ngành kế toán, kiểm toán, Tài chính - kế toán.
- Có khả năng giao dịch thương mại tốt
- Nhanh nhẹn, nhiệt tình trong công việc, hòa đồng và chịu được áp lực công việc.

Tại JobsGO Recruit Thì Được Hưởng Những Gì

- Thu nhập: 25 - 30 triệu/tháng
- Tết Âm lịch: Lương tháng 13 + lương thâm niên + thưởng ABC + thưởng khác
- Các chế độ: Bảo hiểm, thưởng các kỳ Quốc lễ, hiếu hỷ, 1/6-Trung Thu cho con trẻ, thưởng 8/3, thưởng 20/10, thưởng đột xuất ...

Cách Thức Ứng Tuyển Tại JobsGO Recruit

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

JobsGO Recruit

JobsGO Recruit

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: Tầng 3 Tòa G1 Five Star Garden, Thanh Xuân, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

