Tuyển Kế toán trưởng JobsGO Recruit làm việc tại Long An thu nhập 25 - 30 Triệu

Mức lương 25 - 30 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 1 người

Địa điểm làm việc - Long An: - Công ty Cổ Phần Xuất Nhập Khẩu Phân Bón Hưng Thịnh, Lô C14, Đường số 9, KCN Thuận Đạo mở rộng, Long Định, Cần Đước, Long An, Huyện Cần Đước

Kế toán trưởng

- Tính giá thành sản xuất thực tế cho từng sản phẩm.

- Giao dịch với ngân hàng, cơ quan thuế, ... Thực hiện các thủ tục hải quan.

Yêu Cầu Công Việc

- Tốt nghiệp Cao đẳng, Đại học trở lên các ngành kế toán, kiểm toán, Tài chính - kế toán.

- Có khả năng giao dịch thương mại tốt

- Nhanh nhẹn, nhiệt tình trong công việc, hòa đồng và chịu được áp lực công việc.

Quyền Lợi

- Thu nhập: 25 - 30 triệu/tháng

- Tết Âm lịch: Lương tháng 13 + lương thâm niên + thưởng ABC + thưởng khác

- Các chế độ: Bảo hiểm, thưởng các kỳ Quốc lễ, hiếu hỷ, 1/6-Trung Thu cho con trẻ, thưởng 8/3, thưởng 20/10, thưởng đột xuất ...

Cách Thức Ứng Tuyển

