Tuyển Kế toán trưởng Công Ty CP Thời Trang Lamer Fashion làm việc tại Hà Nội thu nhập 30 - 50 Triệu

- Lập kế hoạch và triển khai công tác kế toán quản trị (Thuế, Nội bộ, Tài chính)

- Lập kế hoạch tài chính, triển khai và theo dõi các hoạt động tài chính, dự phòng ngân quỹ. Xem xét, đánh giá, kiểm tra và phân tích dự báo hoạt động tài chính của các bộ phận, hợp đồng, dự án, hiệu quả kinh doanh;

- Thực hiện và giám sát hồ sơ vay vốn ngân hàng, Đảm bảo nguồn vốn cùng các loại tài sản được kiểm soát, sử dụng hợp lý và sinh lợi. Thiết lập và thực hiện các chính sách quản trị tiền mặt. Quản lý sự luân chuyển của dòng tiền.

- Xây dựng mối quan hệ, đại diện làm việc với Ngân hàng, đối tác

- Xây dựng quy chế tài chính, quy trình, mẫu báo cáo

- Xây dựng và thực hiện hiện thống báo cáo định kỳ: báo cáo quản trị, Báo cáo thuế....

- Tuyển dụng, đào tạo, phân công công việc, đánh giá nhân viên

- Xây dựng sơ đồ tổ chức/ định biên BP TCKT phù hợp kế hoạch kinh doanh năm.

- Công việc khác: Thành viên ban ISO, kiểm soát