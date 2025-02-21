Tuyển Kế toán trưởng Công Ty CP Thời Trang Lamer Fashion làm việc tại Hà Nội thu nhập 30 - 50 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán trưởng Tại Công Ty CP Thời Trang Lamer Fashion
- Hà Nội: Hà Nội, Việt Nam
Mô Tả Công Việc Kế toán trưởng Với Mức Lương 30 - 50 Triệu
- Lập kế hoạch và triển khai công tác kế toán quản trị (Thuế, Nội bộ, Tài chính)
- Lập kế hoạch tài chính, triển khai và theo dõi các hoạt động tài chính, dự phòng ngân quỹ. Xem xét, đánh giá, kiểm tra và phân tích dự báo hoạt động tài chính của các bộ phận, hợp đồng, dự án, hiệu quả kinh doanh;
- Thực hiện và giám sát hồ sơ vay vốn ngân hàng, Đảm bảo nguồn vốn cùng các loại tài sản được kiểm soát, sử dụng hợp lý và sinh lợi. Thiết lập và thực hiện các chính sách quản trị tiền mặt. Quản lý sự luân chuyển của dòng tiền.
- Xây dựng mối quan hệ, đại diện làm việc với Ngân hàng, đối tác
- Xây dựng quy chế tài chính, quy trình, mẫu báo cáo
- Xây dựng và thực hiện hiện thống báo cáo định kỳ: báo cáo quản trị, Báo cáo thuế....
- Tuyển dụng, đào tạo, phân công công việc, đánh giá nhân viên
- Xây dựng sơ đồ tổ chức/ định biên BP TCKT phù hợp kế hoạch kinh doanh năm.
- Công việc khác: Thành viên ban ISO, kiểm soát
Với Mức Lương 30 - 50 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Kinh nghiệm 5 năm ở vị trí tương đương ở các Công ty thương mại – dịch vụ có quy mô trên 300 nhân viên.
Tại Công Ty CP Thời Trang Lamer Fashion Thì Được Hưởng Những Gì
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty CP Thời Trang Lamer Fashion
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI