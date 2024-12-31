Tuyển Kế toán trưởng Công Ty TNHH Kiến Trúc Và Xây Dựng 7030 làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 400 - 600 USD

Tuyển Kế toán trưởng Công Ty TNHH Kiến Trúc Và Xây Dựng 7030 làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 400 - 600 USD

Công Ty TNHH Kiến Trúc Và Xây Dựng 7030
Ngày đăng tuyển: 31/12/2024
Hạn nộp hồ sơ: 26/02/2025
Công Ty TNHH Kiến Trúc Và Xây Dựng 7030

Kế toán trưởng

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán trưởng Tại Công Ty TNHH Kiến Trúc Và Xây Dựng 7030

Mức lương
400 - 600 USD
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: Số 30 Đường số 8, khu phố 4, Phường An Phú, Thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh

Mô Tả Công Việc Kế toán trưởng Với Mức Lương 400 - 600 USD

Công ty TNHH Thiết kế và Xây dựng 7030 là công ty hoạt động về lĩnh vực tư vấn, thiết kế và thi công tại thành phố Hồ Chí Minh. Công ty chúng tôi đã thực hiện thiết kế thi công một số công trình như: Toà nhà Capital Building 123 Lê Lợi Quận 1, Khách sạn Rex, TTTM Parkson, BT Vinhome Grand Park, BT nghỉ dưỡng Xuân Mai,… Để phục vụ hoạt động phát triển trong các dự án lớn sắp tới, Chúng tôi tìm kiếm ứng viên cho vị trí “Kế toán xây dựng” với mô tả công việc như sau:
Công ty TNHH Thiết kế và Xây dựng 7030
Kế toán xây dựng
Mô tả công việc:
- Quản lý chi phí, theo dõi các số liệu, tài liệu và lập các báo cáo liên quan đến vật tư cung cấp cho dự án.
- Lên dự toán và báo giá cho khách hàng.
- Tiếp nhận hồ sơ thanh toán, kiểm tra tính hợp lý, hợp lệ, hợp pháp của hóa đơn chứng từ các chi phí phát sinh liên quan đến dự án và thực hiện thủ tục thanh toán cho các nhà thầu.
- Xuất hóa đơn ghi nhận doanh thu cho công trình hoàn thành và các hóa đơn liên quan đến nghiệp vụ.
- Phối hợp với các phòng ban rà soát tình hình thực hiện các hợp đồng của dự án, hạn chế tối thiểu các rủi ro cho Công ty.
- Theo dõi thu chi nội bộ, thực hiện báo cáo thu chi, báo cáo tài chính định kỳ theo quy định
- Quản lý, kiểm soát thanh toán nhà cung cấp, công nợ,…
- Theo dõi chi tiết TSCĐ, CCDC: về mặt số lượng, kỳ khấu hao, tình hình tài sản tăng giảm trong kỳ.
- Chịu trách nhiệm giải trình số liệu của từng công trình cho lãnh đạo công ty khi có yêu cầu.
- Phân loại, lưu trữ sổ sách kế toán theo quy định. Sắp xếp, lưu trữ hồ sơ, hóa đơn, chứng từ.

Với Mức Lương 400 - 600 USD Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tại Công Ty TNHH Kiến Trúc Và Xây Dựng 7030 Thì Được Hưởng Những Gì

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Kiến Trúc Và Xây Dựng 7030

Liên Hệ Công Ty

Công Ty TNHH Kiến Trúc Và Xây Dựng 7030

Công Ty TNHH Kiến Trúc Và Xây Dựng 7030

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: 106A Đường Cư xá Nguyễn Văn Trỗi, Phường 17, Quận Phú Nhuận, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

