Tuyển Kế toán trưởng Công Ty TNHH Kiến Trúc Và Xây Dựng 7030 làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 400 - 600 USD

Công ty TNHH Thiết kế và Xây dựng 7030 là công ty hoạt động về lĩnh vực tư vấn, thiết kế và thi công tại thành phố Hồ Chí Minh. Công ty chúng tôi đã thực hiện thiết kế thi công một số công trình như: Toà nhà Capital Building 123 Lê Lợi Quận 1, Khách sạn Rex, TTTM Parkson, BT Vinhome Grand Park, BT nghỉ dưỡng Xuân Mai,… Để phục vụ hoạt động phát triển trong các dự án lớn sắp tới, Chúng tôi tìm kiếm ứng viên cho vị trí “Kế toán xây dựng” với mô tả công việc như sau:

Công ty TNHH Thiết kế và Xây dựng 7030

Kế toán xây dựng

Mô tả công việc:

- Quản lý chi phí, theo dõi các số liệu, tài liệu và lập các báo cáo liên quan đến vật tư cung cấp cho dự án.

- Lên dự toán và báo giá cho khách hàng.

- Tiếp nhận hồ sơ thanh toán, kiểm tra tính hợp lý, hợp lệ, hợp pháp của hóa đơn chứng từ các chi phí phát sinh liên quan đến dự án và thực hiện thủ tục thanh toán cho các nhà thầu.

- Xuất hóa đơn ghi nhận doanh thu cho công trình hoàn thành và các hóa đơn liên quan đến nghiệp vụ.

- Phối hợp với các phòng ban rà soát tình hình thực hiện các hợp đồng của dự án, hạn chế tối thiểu các rủi ro cho Công ty.

- Theo dõi thu chi nội bộ, thực hiện báo cáo thu chi, báo cáo tài chính định kỳ theo quy định

- Quản lý, kiểm soát thanh toán nhà cung cấp, công nợ,…

- Theo dõi chi tiết TSCĐ, CCDC: về mặt số lượng, kỳ khấu hao, tình hình tài sản tăng giảm trong kỳ.

- Chịu trách nhiệm giải trình số liệu của từng công trình cho lãnh đạo công ty khi có yêu cầu.

- Phân loại, lưu trữ sổ sách kế toán theo quy định. Sắp xếp, lưu trữ hồ sơ, hóa đơn, chứng từ.