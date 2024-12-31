Tuyển Kế toán trưởng Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Xây Dựng Và Kỹ Thuật VNCN E&C (VINACONEX E&C) làm việc tại Hà Nội thu nhập 500 - 1,000 USD

- Tham gia vào quá trình lập kế hoạch mua sắm vật tư, thiết bị công trình cho các dự án xây dựng cầu đường.

- Thực hiện quy trình mua hàng: tìm kiếm nhà cung cấp, yêu cầu báo giá, so sánh và phân tích báo giá

- Đàm phán với nhà cung cấp về giá cả, điều khoản hợp đồng và thời gian giao hàng

- Lập và quản lý các hợp đồng mua bán vật tư, thiết bị xây dựng

- Theo dõi và quản lý tiến độ giao hàng, đảm bảo vật tư được cung cấp đúng thời hạn cho các dự án

- Kiểm tra chất lượng và số lượng hàng hóa khi nhận hàng

- Phối hợp với các bộ phận liên quan để lập kế hoạch sử dụng vật tư hiệu quả

- Tham gia vào quá trình thanh quyết toán các hợp đồng mua bán vật tư, thiết bị

- Lập các báo cáo liên quan đến công tác mua sắm và quản lý vật tư