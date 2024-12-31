Tuyển Kế toán trưởng Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Xây Dựng Và Kỹ Thuật VNCN E&C (VINACONEX E&C) làm việc tại Hà Nội thu nhập 500 - 1,000 USD

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán trưởng Tại Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Xây Dựng Và Kỹ Thuật VNCN E&C (VINACONEX E&C)
- Hà Nội: số 34 Láng Hạ, Hà Nội
Mô Tả Công Việc Kế toán trưởng Với Mức Lương 500 - 1,000 USD
- Tham gia vào quá trình lập kế hoạch mua sắm vật tư, thiết bị công trình cho các dự án xây dựng cầu đường.
- Thực hiện quy trình mua hàng: tìm kiếm nhà cung cấp, yêu cầu báo giá, so sánh và phân tích báo giá
- Đàm phán với nhà cung cấp về giá cả, điều khoản hợp đồng và thời gian giao hàng
- Lập và quản lý các hợp đồng mua bán vật tư, thiết bị xây dựng
- Theo dõi và quản lý tiến độ giao hàng, đảm bảo vật tư được cung cấp đúng thời hạn cho các dự án
- Kiểm tra chất lượng và số lượng hàng hóa khi nhận hàng
- Phối hợp với các bộ phận liên quan để lập kế hoạch sử dụng vật tư hiệu quả
- Tham gia vào quá trình thanh quyết toán các hợp đồng mua bán vật tư, thiết bị
- Lập các báo cáo liên quan đến công tác mua sắm và quản lý vật tư
Với Mức Lương 500 - 1,000 USD Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Tốt nghiệp đại học chuyên ngành kỹ sư Kinh tế xây dựng, Kỹ sư máy xây dựng, Kỹ sư Quản lý xây dựng hoặc các ngành liên quan như thanh quyết toán, vật tư vật liệu...
- Có kiến thức cơ bản về vật liệu xây dựng và các thiết bị sử dụng trong xây dựng cầu đường
Tại Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Xây Dựng Và Kỹ Thuật VNCN E&C (VINACONEX E&C) Thì Được Hưởng Những Gì
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Xây Dựng Và Kỹ Thuật VNCN E&C (VINACONEX E&C)
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
