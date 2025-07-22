Tuyển Kế toán trưởng VI Na Industrial Gas Trading & Service Co., Ltd làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 9 - 11 Triệu

Mức lương 9 - 11 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

- Nhập dữ liệu: phiếu thu - chi, hóa đơn, tờ khai nhập khẩu, v.v.

- Thanh toán tiền hàng cho nhà cung cấp trong nước và nước ngoài (được hướng dẫn cụ thể)

- Xuất hóa đơn bán hàng, phiếu xuất kho, đề nghị thanh toán khi có phát sinh.

- Lưu trữ hồ sơ của phòng kế toán đúng nơi quy định

- Hỗ trợ lập giấy nộp tiền thuế nhập khẩu khi có phát sinh, làm hồ sơ bảo lãnh khi có phát sinh.

- Theo dõi, đối chiếu công nợ với khách hàng và nhà cung cấp.

- Hỗ trợ kiểm tra luân chuyển hàng tồn kho và kiểm tra hàng tồn kho.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác được cấp trên giao phó.

- Địa điểm làm việc: KCN Tân Phú Trung - Củ Chi

- Tốt nghiệp cao đẳng trở lên chuyên ngành Kế toán (bắt buộc)

- Dưới 31 tuổi

- Ít nhất 01 năm kinh nghiệm vị trí kế toán, bên cạnh đó sẽ được hướng dẫn công việc thực tế.

- Sử dụng tốt MS Office, biết sử dụng phần mềm MISA hoặc các phần mềm kế toán tương ứng

- Khả năng tư duy, phân tích, cẩn thận

