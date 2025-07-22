Tuyển Kế toán trưởng VI Na Industrial Gas Trading & Service Co., Ltd làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 9 - 11 Triệu

Tuyển Kế toán trưởng VI Na Industrial Gas Trading & Service Co., Ltd làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 9 - 11 Triệu

VI Na Industrial Gas Trading & Service Co., Ltd
Ngày đăng tuyển: 22/07/2025
Hạn nộp hồ sơ: 21/08/2025
VI Na Industrial Gas Trading & Service Co., Ltd

Kế toán trưởng

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán trưởng Tại VI Na Industrial Gas Trading & Service Co., Ltd

Mức lương
9 - 11 Triệu
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: Lô B5

- 14 đường N6, KCN Tân Phú Trung, Tân Phú Trung, Củ Chi, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Mô Tả Công Việc Kế toán trưởng Với Mức Lương 9 - 11 Triệu

- Nhập dữ liệu: phiếu thu - chi, hóa đơn, tờ khai nhập khẩu, v.v.
- Thanh toán tiền hàng cho nhà cung cấp trong nước và nước ngoài (được hướng dẫn cụ thể)
- Xuất hóa đơn bán hàng, phiếu xuất kho, đề nghị thanh toán khi có phát sinh.
- Lưu trữ hồ sơ của phòng kế toán đúng nơi quy định
- Hỗ trợ lập giấy nộp tiền thuế nhập khẩu khi có phát sinh, làm hồ sơ bảo lãnh khi có phát sinh.
- Theo dõi, đối chiếu công nợ với khách hàng và nhà cung cấp.
- Hỗ trợ kiểm tra luân chuyển hàng tồn kho và kiểm tra hàng tồn kho.
- Thực hiện các nhiệm vụ khác được cấp trên giao phó.
- Địa điểm làm việc: KCN Tân Phú Trung - Củ Chi

Với Mức Lương 9 - 11 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp cao đẳng trở lên chuyên ngành Kế toán (bắt buộc)
Tốt nghiệp cao đẳng trở lên chuyên ngành Kế toán (bắt buộc)
- Dưới 31 tuổi
- Ít nhất 01 năm kinh nghiệm vị trí kế toán, bên cạnh đó sẽ được hướng dẫn công việc thực tế.
Ít nhất 01 năm kinh nghiệm vị trí kế toán, bên cạnh đó sẽ được hướng dẫn công việc thực tế.
- Sử dụng tốt MS Office, biết sử dụng phần mềm MISA hoặc các phần mềm kế toán tương ứng
- Khả năng tư duy, phân tích, cẩn thận

Tại VI Na Industrial Gas Trading & Service Co., Ltd Thì Được Hưởng Những Gì

Cách Thức Ứng Tuyển Tại VI Na Industrial Gas Trading & Service Co., Ltd

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Báo cáo tin tuyển dụng
Báo cáo tin tuyển dụng: Nếu bạn thấy rằng tin tuyển dụng này không đúng hoặc có dấu hiệu lừa đảo, hãy phản ánh với chúng tôi.

Liên Hệ Công Ty

VI Na Industrial Gas Trading & Service Co., Ltd

VI Na Industrial Gas Trading & Service Co., Ltd

Quy mô: 10 - 24 Nhân viên
Địa điểm: Lô B5-14 đường N6, KCN Tân Phú Trung, Củ Chi, Hồ Chí Minh

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

Chia Sẻ Tin Với Bạn Bè

Sao chép đường dẫn
https://job3s.ai/viec-lam-tuyen-ke-toan-truong-thu-nhap-9tr-11tr-thang-tai-ho-chi-minh-job367836
Mạng xã hội

Tải ngay app tìm việc job3s.ai

Tải app Tải app
Tải app

Việc làm cùng ngành nghề

Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Phú Thái Global
Tuyển Kế toán trưởng Công Ty Cổ Phần Phú Thái Global làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Công Ty Cổ Phần Phú Thái Global
Hạn nộp: 15/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 30 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH COKI INVESTMENT
Tuyển Kế toán trưởng CÔNG TY TNHH COKI INVESTMENT làm việc tại Bình Dương thu nhập 18 - 30 Triệu
CÔNG TY TNHH COKI INVESTMENT
Hạn nộp: 15/10/2025
Bình Dương Còn 30 ngày để ứng tuyển 18 - 30 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT NĂNG LƯỢNG ECOSUN
Tuyển Kế toán trưởng CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT NĂNG LƯỢNG ECOSUN làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 25 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT NĂNG LƯỢNG ECOSUN
Hạn nộp: 14/10/2025
Hà Nội Còn 29 ngày để ứng tuyển 15 - 25 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH ALI LOGISTICS VIỆT NAM
Tuyển Kế toán trưởng CÔNG TY TNHH ALI LOGISTICS VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 26 - 30 Triệu
CÔNG TY TNHH ALI LOGISTICS VIỆT NAM
Hạn nộp: 15/10/2025
Hà Nội Còn 30 ngày để ứng tuyển 26 - 30 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm JW Marriott Hanoi
Tuyển Kế toán trưởng JW Marriott Hanoi làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
JW Marriott Hanoi
Hạn nộp: 03/10/2025
Hà Nội Còn 18 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty CP Lexus Thăng Long
Tuyển Kế toán trưởng Công ty CP Lexus Thăng Long làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công ty CP Lexus Thăng Long
Hạn nộp: 05/10/2025
Hà Nội Còn 20 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Rivera
Tuyển Kế toán trưởng Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Rivera làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 25 - 30 Triệu
Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Rivera
Hạn nộp: 06/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 21 ngày để ứng tuyển 25 - 30 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty CP Tập Đoàn Mắt Kính AR
Tuyển Kế toán trưởng Công Ty CP Tập Đoàn Mắt Kính AR làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 20 - 25 Triệu
Công Ty CP Tập Đoàn Mắt Kính AR
Hạn nộp: 03/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 18 ngày để ứng tuyển 20 - 25 triệu Kinh nghiệm: 5 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Nội Thất Mạnh Trường
Tuyển Kế toán trưởng Công Ty Cổ Phần Nội Thất Mạnh Trường làm việc tại Nam Định thu nhập Thỏa thuận
Công Ty Cổ Phần Nội Thất Mạnh Trường
Hạn nộp: 29/09/2025
Nam Định Còn 14 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Trần Hồng Quân HOLDINGS
Tuyển Kế toán trưởng Trần Hồng Quân HOLDINGS làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 12 Triệu
Trần Hồng Quân HOLDINGS
Hạn nộp: 20/09/2025
Hà Nội Còn 5 ngày để ứng tuyển 0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng khu vực

Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Phú Thái Global
Tuyển Kế toán trưởng Công Ty Cổ Phần Phú Thái Global làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Công Ty Cổ Phần Phú Thái Global
Hạn nộp: 15/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 30 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Vietnam International Leasing Company (Vilc),
Tuyển Chuyên viên khách hàng doanh nghiệp Vietnam International Leasing Company (Vilc), làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Từ 1,000 USD
Vietnam International Leasing Company (Vilc),
Hạn nộp: 12/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 27 ngày để ứng tuyển Trên 1,000 USD Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Bangkok Bank Public Company Limited, Ho Chi Minh City Branch
Tuyển Social Media Bangkok Bank Public Company Limited, Ho Chi Minh City Branch làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Bangkok Bank Public Company Limited, Ho Chi Minh City Branch
Hạn nộp: 15/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 30 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN ANHMY FOUNDATION
Tuyển Nhân viên kho CÔNG TY CỔ PHẦN ANHMY FOUNDATION làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 9 - 10 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN ANHMY FOUNDATION
Hạn nộp: 14/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 29 ngày để ứng tuyển 8.5 - 9.5 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ HP BROTHERS
Tuyển Thực tập sinh CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ HP BROTHERS làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 3 - 5 Triệu
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ HP BROTHERS
Hạn nộp: 13/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 28 ngày để ứng tuyển 3 - 5 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Avery Dennison Vietnam
Tuyển Nhân viên vận hành Avery Dennison Vietnam làm việc tại Long An thu nhập 400 - 600 USD
Avery Dennison Vietnam
Hạn nộp: 14/10/2025
Long An Hồ Chí Minh Còn 29 ngày để ứng tuyển 400 - 600 USD Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ H&H
Tuyển Trưởng phòng Marketing CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ H&H làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ H&H
Hạn nộp: 14/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 29 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH ADSAGENCY VIỆT NAM
Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH ADSAGENCY VIỆT NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 6 - 20 Triệu
CÔNG TY TNHH ADSAGENCY VIỆT NAM
Hạn nộp: 13/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 28 ngày để ứng tuyển 6 - 20 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN KHOA HỌC KỸ THUẬT SAO XANH
Tuyển Trợ lý tiếng Trung CÔNG TY CỔ PHẦN KHOA HỌC KỸ THUẬT SAO XANH làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 25 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN KHOA HỌC KỸ THUẬT SAO XANH
Hạn nộp: 25/09/2025
Hồ Chí Minh Còn 10 ngày để ứng tuyển 15 - 25 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Ernst & Young Vietnam Limited
Tuyển Business Intelligence Ernst & Young Vietnam Limited làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Ernst & Young Vietnam Limited
Hạn nộp: 12/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 27 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Việc làm mới nhất

Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Phú Thái Global
Tuyển Kế toán trưởng Công Ty Cổ Phần Phú Thái Global làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Công Ty Cổ Phần Phú Thái Global
Hạn nộp: 15/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 30 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH COKI INVESTMENT
Tuyển Kế toán trưởng CÔNG TY TNHH COKI INVESTMENT làm việc tại Bình Dương thu nhập 18 - 30 Triệu
CÔNG TY TNHH COKI INVESTMENT
Hạn nộp: 15/10/2025
Bình Dương Còn 30 ngày để ứng tuyển 18 - 30 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT NĂNG LƯỢNG ECOSUN
Tuyển Kế toán trưởng CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT NĂNG LƯỢNG ECOSUN làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 25 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT NĂNG LƯỢNG ECOSUN
Hạn nộp: 14/10/2025
Hà Nội Còn 29 ngày để ứng tuyển 15 - 25 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH ALI LOGISTICS VIỆT NAM
Tuyển Kế toán trưởng CÔNG TY TNHH ALI LOGISTICS VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 26 - 30 Triệu
CÔNG TY TNHH ALI LOGISTICS VIỆT NAM
Hạn nộp: 15/10/2025
Hà Nội Còn 30 ngày để ứng tuyển 26 - 30 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm JW Marriott Hanoi
Tuyển Kế toán trưởng JW Marriott Hanoi làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
JW Marriott Hanoi
Hạn nộp: 03/10/2025
Hà Nội Còn 18 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty CP Lexus Thăng Long
Tuyển Kế toán trưởng Công ty CP Lexus Thăng Long làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công ty CP Lexus Thăng Long
Hạn nộp: 05/10/2025
Hà Nội Còn 20 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Rivera
Tuyển Kế toán trưởng Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Rivera làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 25 - 30 Triệu
Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Rivera
Hạn nộp: 06/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 21 ngày để ứng tuyển 25 - 30 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty CP Tập Đoàn Mắt Kính AR
Tuyển Kế toán trưởng Công Ty CP Tập Đoàn Mắt Kính AR làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 20 - 25 Triệu
Công Ty CP Tập Đoàn Mắt Kính AR
Hạn nộp: 03/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 18 ngày để ứng tuyển 20 - 25 triệu Kinh nghiệm: 5 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Nội Thất Mạnh Trường
Tuyển Kế toán trưởng Công Ty Cổ Phần Nội Thất Mạnh Trường làm việc tại Nam Định thu nhập Thỏa thuận
Công Ty Cổ Phần Nội Thất Mạnh Trường
Hạn nộp: 29/09/2025
Nam Định Còn 14 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Trần Hồng Quân HOLDINGS
Tuyển Kế toán trưởng Trần Hồng Quân HOLDINGS làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 12 Triệu
Trần Hồng Quân HOLDINGS
Hạn nộp: 20/09/2025
Hà Nội Còn 5 ngày để ứng tuyển 0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Việc làm được tìm kiếm nhiều nhất

Việc làm tham khảo

Tuyển Kế toán trưởng Công ty Cổ phần Đầu Tư Nam Phúc làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận Công ty Cổ phần Đầu Tư Nam Phúc
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Kế toán trưởng CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI THẾ GIỚI NƯỚC HOA & MỸ PHẨM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 23 - 25 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI THẾ GIỚI NƯỚC HOA & MỸ PHẨM
23 - 25 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Kế toán trưởng CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI VIETLABEL làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI VIETLABEL
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 5 năm
Tuyển Kế toán trưởng CÔNG TY CỔ PHẦN AIRGOGO TRAVEL làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 20 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN AIRGOGO TRAVEL
15 - 20 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Kế toán trưởng CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI THỰC PHẨM CÔNG DANH làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 20 - 25 Triệu CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI THỰC PHẨM CÔNG DANH
20 - 25 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Kế toán trưởng CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC TẾ HASECA MEKONG làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 20 - 30 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC TẾ HASECA MEKONG
20 - 30 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Kế toán trưởng Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Rivera làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 20 - 22 Triệu Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Rivera
20 - 22 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Kế toán trưởng Công Ty Cổ Phần Phê La làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 30 - 40 Triệu Công Ty Cổ Phần Phê La
30 - 40 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Kế toán trưởng Công Ty TNHH ZADEZ Việt Nam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 18 - 20 Triệu Công Ty TNHH ZADEZ Việt Nam
18 - 20 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Kế toán trưởng Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Rivera làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 20 - 22 Triệu Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Rivera
20 - 22 triệu Kinh nghiệm: 5 năm
Tuyển Kế toán trưởng Công Ty Cổ Phần Công Nghệ Posapp làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Đến 20 Triệu Công Ty Cổ Phần Công Nghệ Posapp
Tới 20 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Kế toán trưởng Công ty Cổ phần Đầu tư IMG làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 25 - 30 Triệu Công ty Cổ phần Đầu tư IMG
25 - 30 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Kế toán trưởng CÔNG TY TNHH KIM HÀ VIỆT. Pro Company làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY TNHH KIM HÀ VIỆT. Pro Company
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 5 năm
Tuyển Kế toán trưởng CÔNG TY TNHH PHÂN PHỐI PHÁT VIỆT - CHI NHÁNH TẠI TPHCM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY TNHH PHÂN PHỐI PHÁT VIỆT - CHI NHÁNH TẠI TPHCM
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Kế toán trưởng CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI NTD làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI NTD
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Kế toán trưởng CÔNG TY TNHH KANG HOUSE làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY TNHH KANG HOUSE
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Kế toán trưởng Công ty TNHH MTV Hiệp Thuận Phát làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 25 Triệu Công ty TNHH MTV Hiệp Thuận Phát
15 - 25 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Kế toán trưởng CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU THƯƠNG MẠI HOÀNG MINH làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 20 - 25 Triệu CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU THƯƠNG MẠI HOÀNG MINH
20 - 25 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Kế toán trưởng Công Ty TNHH Em F&B làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận Công Ty TNHH Em F&B
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Kế toán trưởng Công ty TNHH Nguyễn Quang Sài Gòn Ô Tô làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 20 Triệu Công ty TNHH Nguyễn Quang Sài Gòn Ô Tô
15 - 20 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Kế toán trưởng Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn DNU làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 30 - 35 Triệu Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn DNU
30 - 35 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Kế toán trưởng CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG NOVA làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG NOVA
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Kế toán trưởng CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH THÀNH THÀNH CÔNG làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH THÀNH THÀNH CÔNG
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Kế toán trưởng Công Ty Cổ Phần Sj Brothers Group làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 28 - 35 Triệu Công Ty Cổ Phần Sj Brothers Group
28 - 35 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Kế toán trưởng CÔNG TY TNHH MINH HÀ VN làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 35 - 45 Triệu CÔNG TY TNHH MINH HÀ VN
35 - 45 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Kế toán trưởng Công Ty Cổ Phần Giáo Dục Global Connection làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 22 - 25 Triệu Công Ty Cổ Phần Giáo Dục Global Connection
22 - 25 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Kế toán trưởng CÔNG TY TNHH KHOA HỌC KỸ THUẬT VẠN THỊNH làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 22 - 25 Triệu CÔNG TY TNHH KHOA HỌC KỸ THUẬT VẠN THỊNH
22 - 25 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Kế toán trưởng CÔNG TY TNHH QTL LOGISTICS làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 20 - 45 Triệu CÔNG TY TNHH QTL LOGISTICS
20 - 45 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Kế toán trưởng CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN ĐỊA ỐC VƯƠNG PHÁT GROUP làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 30 - 40 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN ĐỊA ỐC VƯƠNG PHÁT GROUP
30 - 40 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Kế toán trưởng CÔNG TY CỔ PHẦN LAMSCOOTER làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY CỔ PHẦN LAMSCOOTER
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm