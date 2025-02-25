Tuyển Kế toán trưởng CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ AN PHA làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán trưởng Tại CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ AN PHA
- Hồ Chí Minh: 299/24A Lý Thường Kiệt, Phường 15, District 11, Ho Chi Minh City, Vietnam
Mô Tả Công Việc Kế toán trưởng Với Mức Lương Thỏa thuận
- Quản lý và điều hành hoạt động của Phòng Tài chính Kế toán
- Tổ chức thực hiện các nghiệp vụ hạch toán kế toán, lập chứng từ, sổ sách kế toán, báo cáo thuế
- Lập báo cáo tài chính.
- Cung cấp số liệu kế toán đầy đủ và hỗ trợ Ban Giám đốc trong việc tổng hợp và phân tích các chi phí.
- Kiểm tra, rà soát các nghiệp vụ, lưu trữ các chứng từ, hồ sơ kế toán.
- Xây dựng hệ thống thông tin kế toán và báo cáo kế toán quản trị nhằm cung cấp thông tin phục vụ cho việc lập kế hoạch kinh doanh, kế hoạch ngân sách hàng năm.
Đào tạo và tổ chức nhân sự để thực hiện các công việc theo chức năng nhiệm vụ phòng.
- Các công việc khác theo sự phân công của Ban Giám đốc.
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Tốt nghiệp Đại học chuyên Kế toán của các trường Đại học kinh tế, ngân hàng;
- Có ít nhất 03 năm kinh nghiệm tại vị trí tương đương, ưu tiên có kinh nghiệm trong ngành dược, y tế
- Có khả năng lập kế hoạch & quản lý tốt
- Có khả năng tổ chức công việc, kiểm tra và giám sát thực hiện.
- Kỹ năng trình bày, đàm phán, giao tiếp, thuyết phục tốt.
Tại CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ AN PHA Thì Được Hưởng Những Gì
