Tuyển Kế toán trưởng CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ AN PHA làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

- Quản lý và điều hành hoạt động của Phòng Tài chính Kế toán

- Tổ chức thực hiện các nghiệp vụ hạch toán kế toán, lập chứng từ, sổ sách kế toán, báo cáo thuế

- Lập báo cáo tài chính.

- Cung cấp số liệu kế toán đầy đủ và hỗ trợ Ban Giám đốc trong việc tổng hợp và phân tích các chi phí.

- Kiểm tra, rà soát các nghiệp vụ, lưu trữ các chứng từ, hồ sơ kế toán.

- Xây dựng hệ thống thông tin kế toán và báo cáo kế toán quản trị nhằm cung cấp thông tin phục vụ cho việc lập kế hoạch kinh doanh, kế hoạch ngân sách hàng năm.

Đào tạo và tổ chức nhân sự để thực hiện các công việc theo chức năng nhiệm vụ phòng.

- Các công việc khác theo sự phân công của Ban Giám đốc.