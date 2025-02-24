Tuyển Kế toán trưởng Công ty TNHH Công Nghệ Mật Mã làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 17 - 20 Triệu

Mức lương 17 - 20 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 5 năm Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 46A Lê Trung Nghĩa, Phường 12, Quận Tân Bình, Tân Bình, Quận Tân Bình

Tham mưu cho Ban giám đốc các vấn đề tài chính kế toán theo quy định tại Luật và các văn bản pháp luật liên quan, phù hợp với chiến lược phát triển và tình hình hoạt động của Công ty.

Lập các báo cáo tài chính theo đúng quy định của Pháp luật và yêu cầu của Ban Giám đốc.

Chịu trách nhiệm chính báo cáo các vấn đề liên quan đến Thuế của Công ty với cơ quan Thuế theo đúng quy định của pháp luật về thuế.

Thiết lập hệ thống kiểm soát nội bộ, đảm bảo an toàn về tài sản và tiền vốn của Công ty.

Kiểm tra và giám sát các khoản thu, chi, đảm bảo đúng luật pháp và tuân thủ các quy định của Công ty.

Kiểm soát vận hành phần mềm kế toán, hướng dẫn nhân viên hạch toán trên hệ thống, theo dõi và xử lý kịp thời những vấn đề phát sinh trên hệ thống.

Cải tiến và hoàn thiện quy trình, chế độ hạch toán kế toán, bộ máy kế toán theo mẫu biểu thống nhất, bảo đảm việc ghi chép, tính toán số liệu chính xác, trung thực, kịp thời và đầy đủ.

Đại diện công ty để làm việc với cơ quan thuế, các cơ quan chức năng nhà nước, các tổ chức tín dụng liên quan.

Phổ biến chính sách, chế độ quản lý tài chính của nhà nước với các bộ phận liên quan khi cần thiết.

Đảm bảo yêu cầu bảo mật các thông tin kế toán tài chính.

Tốt nghiệp đại học trở lên chuyên ngành Kế toán, Kiểm toán

Có kinh nghiệm ở vị trí tương đương từ 5 năm trở lên.

Kỹ năng lập kế hoạch, báo cáo, phân tích tốt.

Am hiểu quy định pháp Luật về Thuế, nguyên tắc và chuẩn mực tài chính kế toán, nghiệp vụ hạch toán kế toán.

Chịu được áp lực công việc cao, trung thực, cẩn thận.

Mức lương: thỏa thuận theo năng lực, kinh nghiệm của ứng viên.

Lương tháng 13, thưởng khác.

Được tham gia BHXH, BHYT theo quy định và một số BH khác.

Môi trường làm việc trẻ trung, thân thiện.

Du lịch được tài trợ tối thiểu 1 lần/năm.

Tăng lương tối thiểu 1 lần/năm.

Thời gian làm việc: Từ thứ 2 đến thứ 6 (từ 8h đến 17h30, nghỉ trưa 1.5 tiếng), nghỉ thứ 7, chủ nhật

Địa chỉ làm việc: Công ty TNHH Công nghệ Mật Mã - Tòa nhà Scetpa, 46A Lê Trung Nghĩa, Phường 12, Quận Tân Bình.

