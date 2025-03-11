Tuyển Kế toán trưởng Công Ty TNHH Thương Mại Và XNK Lee Như làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Công Ty TNHH Thương Mại Và XNK Lee Như
Ngày đăng tuyển: 11/03/2025
Hạn nộp hồ sơ: 30/04/2025
Công Ty TNHH Thương Mại Và XNK Lee Như

Kế toán trưởng

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán trưởng Tại Công Ty TNHH Thương Mại Và XNK Lee Như

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
3 năm
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: 58B Nguyễn Thị Thập, Bình Thuận, Quận 7, Quận 7

Mô Tả Công Việc Kế toán trưởng Với Mức Lương Thỏa thuận

Quản lý hoạt động kế toán:
Xây dựng, triển khai và đánh giá các quy trình kế toán, báo cáo tài chính.
Đảm bảo sự tuân thủ các chuẩn mực kế toán và quy định pháp luật.
Báo cáo tài chính:
Lập và trình bày báo cáo tài chính định kỳ, bao gồm doanh thu, chi phí, vốn, và lợi nhuận.
Hỗ trợ Lee Như trong việc quyết định tài chính chiến lược.
Quản lý chi phí và dự án:
Theo dõi và quản lý chi phí liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh.
Đề xuất giải pháp tối ưu hóa nguồn lực và dự trù tài chính hiệu quả.
Kiểm soát nội bộ:
Đánh giá và quản lý các rủi ro tài chính.
Kiểm soát quy trình thanh toán, thu chi, và quản lý dòng tiền.
Lãnh đạo và phát triển nhân sự:
Tuyển dụng, đào tạo, và quản lý nhóm kế toán.
Thúc đẩy môi trường làm việc hợp tác, sáng tạo.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp đại học chuyên ngành Tài chính, Kế Toán, Kiểm Toán hoặc liên quan.
Tối thiểu 3 năm kinh nghiệm trong vai trò kế toán trưởng hoặc vị trí tương đương.
Hiểu biết về lĩnh vực FMCG, E-commerce hoặc ngành thực phẩm là một lợi thế.
Khả năng lãnh đạo, quản lý đội nhóm.
Kỹ năng phân tích, tổng hợp và báo cáo tốt.
Sử dụng thành thạo các phần mềm kế toán và ERP.
Chứng chỉ: Có chứng chỉ ACCA, CPA hoặc tương đương là điểm cộng.

Tại Công Ty TNHH Thương Mại Và XNK Lee Như Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập thỏa thuận
Lương tháng 13, thưởng lễ Tết, sinh nhật, hiếu hỉ, Teambuilding,…
Làm việc trong môi trường trẻ trung, năng động
Tham gia BHXH, BHYT,BHTN… Và các chế độ khác theo Bộ Luật Lao Động

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Thương Mại Và XNK Lee Như

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công Ty TNHH Thương Mại Và XNK Lee Như

Công Ty TNHH Thương Mại Và XNK Lee Như

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: 90 Đường số 1, Khu dân cư Trung Sơn, Xã Bình Hưng, Huyện Bình Chánh, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

