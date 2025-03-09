Tuyển Kế toán trưởng Công ty TNHH TM & XNK Nhất Lâm làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 22 - 30 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán trưởng Tại Công ty TNHH TM & XNK Nhất Lâm
Mức lương
22 - 30 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
4 năm
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh: Lô EB 26, Hiệp Phước, Nhà Bè, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam, Nhà Bè, Huyện Nhà Bè
Mô Tả Công Việc Kế toán trưởng Với Mức Lương 22 - 30 Triệu
Quản trị phòng kế toán
Setup hệ thống Master Data, quy trình hạch toán, kế toán
Kiểm soát hồ sơ thanh toán
Phê duyệt hồ sơ vay vốn ngân hàng
Kiểm soát số liệu phần mềm
Quản lý, lưu trữ hồ sơ chứng từ
Báo cáo công việc cho BOD
Thực hiện công việc phối hợp với các bộ phận phòng ban
Với Mức Lương 22 - 30 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Kinh nghiệm ở vị trí tương đương tối thiểu 4 năm
Tốt nghiệp cao đẳng trở lên các ngành Kế toán/Kiểm toán, tài chính, ...
Chịu được áp lực công việc
Trách nhiệm kỷ luật cao, tính chính xác, trung thực và kiên nhẫn
Năng lực chuyên môn tốt, khả năng tin học văn phòng tốt
Tốt nghiệp cao đẳng trở lên các ngành Kế toán/Kiểm toán, tài chính, ...
Chịu được áp lực công việc
Trách nhiệm kỷ luật cao, tính chính xác, trung thực và kiên nhẫn
Năng lực chuyên môn tốt, khả năng tin học văn phòng tốt
Tại Công ty TNHH TM & XNK Nhất Lâm Thì Được Hưởng Những Gì
Được tham gia đầy đủ các chế độ phúc lợi
Được làm việc trong môi trường năng động, chuyên nghiệp
Được đào tạo và phát triển
Được tham gia các hoạt động, sự kiện trong và ngoài công ty
Được làm việc trong môi trường năng động, chuyên nghiệp
Được đào tạo và phát triển
Được tham gia các hoạt động, sự kiện trong và ngoài công ty
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH TM & XNK Nhất Lâm
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
Để xem bạn có phù hợp với vị trí công việc này không, hãy
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI