Tuyển Kế toán trưởng Công ty TNHH TM & XNK Nhất Lâm làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 22 - 30 Triệu

Mức lương 22 - 30 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 4 năm Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Lô EB 26, Hiệp Phước, Nhà Bè, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam, Nhà Bè, Huyện Nhà Bè

Mô Tả Công Việc Kế toán trưởng Với Mức Lương 22 - 30 Triệu

Quản trị phòng kế toán

Setup hệ thống Master Data, quy trình hạch toán, kế toán

Kiểm soát hồ sơ thanh toán

Phê duyệt hồ sơ vay vốn ngân hàng

Kiểm soát số liệu phần mềm

Quản lý, lưu trữ hồ sơ chứng từ

Báo cáo công việc cho BOD

Thực hiện công việc phối hợp với các bộ phận phòng ban

Với Mức Lương 22 - 30 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Kinh nghiệm ở vị trí tương đương tối thiểu 4 năm

Tốt nghiệp cao đẳng trở lên các ngành Kế toán/Kiểm toán, tài chính, ...

Chịu được áp lực công việc

Trách nhiệm kỷ luật cao, tính chính xác, trung thực và kiên nhẫn

Năng lực chuyên môn tốt, khả năng tin học văn phòng tốt

Tại Công ty TNHH TM & XNK Nhất Lâm Thì Được Hưởng Những Gì

Được tham gia đầy đủ các chế độ phúc lợi

Được làm việc trong môi trường năng động, chuyên nghiệp

Được đào tạo và phát triển

Được tham gia các hoạt động, sự kiện trong và ngoài công ty

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH TM & XNK Nhất Lâm

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin