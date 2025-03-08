Tuyển Kế toán trưởng CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ĐẦU TƯ MIỀN NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 5 năm Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 35 Đường số 41, Khu Đô Thị Vạn Phúc, P. Hiệp Bình Phước, Tp. Thủ Đức, Thủ Đức, Quận 12

Mô Tả Công Việc Kế toán trưởng Với Mức Lương Thỏa thuận

+ Miền Nam Group là tập đoàn kinh doanh đa ngành nghề với các lĩnh vực kinh doanh chính bao gồm: Xe ô tô, Xe Tải, Xe máy và cả về Dịch vụ sửa Chữa Ô Tô, Vận Tải,....

+ Kế toán trưởng: vai trò quản lý hệ thống Tài chính Kế toán của các đơn vị thuộc khối Ô Tô - Xe máy bao gồm các đại lý hãng Hyundai, MG, Vinfast Ô Tô, Vinfast Xe máy điện, Vespa.

- Điều hành và quản lý toàn bộ hoạt động tài chính - kế toán của các đơn vị thành viên.

- Kiểm soát quy trình kế toán, kiểm toán, lập báo cáo tài chính, báo cáo quản lý,...

- Kiểm tra, giám sát nghiệp vụ kế toán, đảm bảo số liệu chính xác và minh bạch.

- Lập báo cáo tài chính, báo cáo kết quả kinh doanh định kỳ (tháng, quý, năm) theo yêu cầu.

- Cân đối dòng tiền, làm việc với ngân hàng và các tổ chức tài chính để thu xếp vốn.

- Chịu trách nhiệm trong các hoạt động kiểm toán, quyết toán thuế.

- Quản lý, tuyển dụng và đào tạo nhân sự kế toán.

- Cập nhật quy định pháp luật về thuế, hướng dẫn kế toán thực hiện chứng từ.

- Trao đổi công việc chi tiết trong quá trình phỏng vấn.

+ Thời gian làm việc: 8h00 - 17h00 (Thứ 2 - Thứ 7)

+ Địa điểm làm việc: Di chuyển linh động các đơn vị quản lý.

- Số 1374A, Quốc Lộ 1A, Khu Phố 1, Phường Thới An, Quận 12, Tp HCM.

- 35 Đường số 41, Khu Đô Thị Vạn Phúc, P. Hiệp Bình Phước, Tp. Thủ Đức.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp đại học chuyên ngành Kế toán – kiểm toán, Quản trị tài chính..., có chứng chỉ kế toán trưởng.

- Kinh nghiệm 5 năm trở lên ở vị trí tương đương

- Kỹ năng giao tiếp tốt, năng lực quản lý, khả năng làm việc dưới áp lực cao.

- Có thể di chuyển linh động xử lý công việc các đơn vị quản lý (Quận 12, Tân Phú, Thủ Đức).

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ĐẦU TƯ MIỀN NAM Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương thỏa thuận theo năng lực

- Thưởng tháng lương 13, thưởng theo kết quả làm việc, thưởng các ngày Lễ trong năm;

- Chính sách mua sản phẩm Ô tô/ Xe máy với giá ưu đãi dành riêng cho CBNV;

- Các chế độ phúc lợi đầy đủ theo đúng Luật Lao Động, Luật Doanh Nghiệp, Luật BHXH của Nhà nước;

- Du lịch, khám sức khỏe hàng năm, sinh nhật, thưởng Tết theo quy định;

- Company Trip, các buổi Offline, Seminar, BBQ thân mật;

- Văn hóa: năng động và thân thiện, làm việc với tinh thần cộng sự, người đồng hành.

- Review lương hàng năm, tối thiểu 1 năm/ 1 lần.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ĐẦU TƯ MIỀN NAM

