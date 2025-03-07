Tuyển Kế toán trưởng Công Ty TNHH Reeracoen Việt Nam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - Quận 1, Quận 1

Mô Tả Công Việc Kế toán trưởng Với Mức Lương Thỏa thuận

- Kiểm tra, giám sát và quản lý các hoạt động hàng ngày của phòng và hoàn thành báo cáo công việc theo yêu cầu.

- Kiểm tra tất cả các báo cáo từ nhân viên kế toán.

- Kiểm tra các thủ tục ghi sổ nhật ký.

- Kiểm tra tất cả các tài liệu liên quan trước khi trình Tổng giám đốc ký hoặc phê duyệt.

- Kiểm tra hợp đồng từ nhà cung cấp.

- Kiểm tra báo cáo kê khai thuế trước khi trình Cục thuế.

- Kiểm tra & đối chiếu tất cả các khoản phải trả trước khi trình phê duyệt và ghi vào sổ cái.

- Phổ biến và hướng dẫn nhân viên kế toán về chính sách & luật pháp của nhà nước về thuế, hóa đơn.

- Lập báo cáo tài chính theo chuẩn mực hệ thống tài khoản cho ngành lưu trú.

- Thiết lập và cải tiến hệ thống và quy trình kế toán để đáp ứng nhu cầu kinh doanh và tối đa hóa hiệu quả hoạt động.

- Thực hiện các đợt đánh giá nâng cao về xu hướng hoạt động kinh doanh và các nghĩa vụ dự kiến để lập ngân sách/dự báo thực tế.

- Hỗ trợ kiểm kê hàng tồn kho, công cụ & thiết bị, kiểm tra thực tế tài sản cố định theo định kỳ hoặc theo yêu cầu của Tổng giám đốc.

- Xử lý tài chính cuối tháng và cuối năm bằng cách quản lý và báo cáo dữ liệu tài chính và các dữ liệu khác.

- Đề xuất với Tổng giám đốc để hoạt động kinh doanh được thông suốt trong các tài liệu tham khảo có luật mới (luật thuế, luật doanh nghiệp, luật dân sự, luật kế toán, v.v.).

- Phụ trách lưu trữ chứng từ kế toán.

- Phụ trách ngân sách hàng năm & dự báo định kỳ.

- Phụ trách các nhiệm vụ kiểm toán hàng năm.

- Trực tiếp quyết toán thuế hàng năm với cán bộ thuế.

- Kiểm tra báo cáo thống kê trước khi nộp cho cơ quan nhà nước.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác theo phân công của Tổng giám đốc.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Bằng cử nhân.

- Trình độ tiếng Nhật N2.

- Bằng tốt nghiệp Kế toán và chứng chỉ Kế toán trưởng

- 2 năm làm Kế toán trưởng.

- Có kiến thức tốt về MS Excel, Word, PowerPoint và các ứng dụng máy tính liên quan.

- Quen thuộc với các giao dịch liên kết liên quan đến các công ty có liên quan trong tập đoàn.

- Có kiến thức tốt về Hệ thống tài khoản thống nhất cho ngành lưu trú (USALI)

- Ưu tiên có kinh nghiệm với INFOR HMS và FAST Accounting Online.

- Có kiến thức vững chắc về các chuẩn mực kế toán, hiểu biết đầy đủ về luật thuế.

Tại Công Ty TNHH Reeracoen Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì

- Bảo hiểm xã hội

- Thưởng

- Xét duyệt lương

- Các khoản phụ cấp khác sẽ trao đổi khi phỏng vấn.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Reeracoen Việt Nam

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.