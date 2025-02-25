Tuyển Kế toán trưởng CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ SÀI GÒN HIGH RISE làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 5 năm Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 116A Nguyễn Đình Chiểu, P. Đa Kao, Q.1, Quận 1, Quận 1

Mô Tả Công Việc Kế toán trưởng Với Mức Lương Thỏa thuận

- Tổ chức công tác hệ thống kế toán để tiến hành ghi chép, hạch toán các nghiệp vụ kinh tế phát sinh trong hoạt động kinh doanh và vận hành của Công ty phù hợp theo quy định của Công ty và tuân theo quy định pháp luật

- Thiết lập hồ sơ và sổ sách kế toán, tài chính, chứng từ của Công ty; Thiết lập các báo cáo kế toán thuế, thống kê và quyết toán theo quy định của Nhà nước và Điều lệ Công ty đầy đủ và gửi đúng thời hạn

- Chịu trách nhiệm làm việc, giải trình với các cơ quan chức năng thuế, kiểm toán số liệu kế toán Công ty và dự án

- Quản lý việc lưu trữ hồ sơ, chứng từ kế toán một cách hệ thống, chuyên nghiệp, tránh để bị thất lạc, hư hỏng

- Có tư duy quản lý hệ thống, có kinh nghiệm set up và sử dụng phần mềm ERP

- Theo dõi, kiểm soát chi phí, rà soát hợp đồng

- Theo dõi, kiểm soát chi phí dự án, tình hình thanh toán, hồ sơ thanh toán cho các nhà thầu, nhà cung cấp, đối tác, kiểm soát quản lý chi phí, và đảm bảo cân đối dòng tiền nằm trong ngân sách, kế hoạch và đúng quy định

- Rà soát hợp đồng, phụ lục hợp đồng và thư bảo lãnh phát sinh với nhà thầu, khách hàng, đối tác, ngân hàng,...đảm bảo phương thức, tiến độ, hồ sơ thanh toán phù hợp quy định và hạn chế rủi ro cho Công ty

- Kiểm soát và thực hiện các báo cáo chuyên môn theo đúng quy định

- Kiểm soát và báo cáo tài chính, báo cáo thuế, báo cáo quản trị theo luật định và nhu cầu quản trị

- Tham gia xây dựng hệ thống, cải tiến quy trình nội bộ

- Chịu trách nhiệm thực hiện các công tác báo cáo tình hình kế toán và thanh toán theo quy định hiện hành và theo yêu cầu của Công ty

- Kiểm soát tính tuân thủ quy trình, thẩm quyền phê duyệt của Công ty

- Các công việc khác theo yêu cầu của Ban Tổng giám đốc

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Kế toán hoặc các chuyên ngành liên quan.

Có ít nhất 5 năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực kế toán, ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm trong lĩnh vực bất động sản.

Thành thạo các phần mềm kế toán (ví dụ: Misa, Fast Accounting, SAP,...).

Nắm vững các quy định, luật kế toán, thuế hiện hành.

Có kỹ năng phân tích số liệu, tổng hợp thông tin và lập báo cáo.

Có khả năng làm việc độc lập và làm việc nhóm.

Cẩn thận, tỉ mỉ, chính xác trong công việc.

Có khả năng chịu áp lực công việc cao.

Thành thạo tin học văn phòng (Word, Excel, Powerpoint).

Kỹ năng giao tiếp tốt.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ SÀI GÒN HIGH RISE Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương cạnh tranh và hấp dẫn (thỏa thuận theo năng lực)

Chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp theo quy định của pháp luật.

Thưởng các ngày lễ, tết, thưởng hiệu quả công việc theo kết quả kinh doanh.

Cơ hội thăng tiến và phát triển nghề nghiệp.

Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động và thân thiện.

Được tham gia các hoạt động tập thể, teambuilding của công ty.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ SÀI GÒN HIGH RISE

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin