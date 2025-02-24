Tuyển Kế toán trưởng Công Ty Cổ Phần Nagi Sushi làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 18 Triệu

Mức lương 15 - 18 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: L48.23 Khu dân cư CITYLAND, số 672A24 Đường Phan Văn Trị, Phường 10, Gò Vấp, Quận Gò Vấp

Mô Tả Công Việc Kế toán trưởng

Lập kế hoạch và thực hiện các công việc kế toán theo đúng quy định của pháp luật và nội quy của công ty.

Hạch toán hóa đơn GTGT, chứng từ chi phí, hàng hóa và nguyên vật liệu đầu vào.

Hạch toán chi phí, hàng hóa và nguyên vật liệu đầu vào không có hóa đơn GTGT.

Xuất hóa đơn GTGT hàng hóa, dịch vụ đầu ra.

Theo dõi, lập hồ sơ tạm ứng, thanh toán và báo cáo công nợ đối với toàn bộ NCC và người lao động trong Công ty.

Quản lý xuất-nhập-tồn kho hàng hóa và nguyên vật liệu đầu vào, công cụ dụng cụ, tài sản cố định của Công ty

Xây dựng các Tài liệu quản lý, thiết lập đầy đủ và gửi đúng hạn các báo cáo kế toán, thống kê và quyết toán theo quy định và Điều lệ Công ty. Lưu trữ hồ sơ, dữ liệu thuộc Phòng Kế toán đúng, đầy đủ theo quy định Công ty.

Quản lý điều hành Phòng Kế toán và thực hiện các công việc khác theo sự phân công của Ban Lãnh đạo Công ty

Yêu Cầu Công Việc

Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Kế toán hoặc các chuyên ngành liên quan.

Có ít nhất 3 năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực kế toán trưởng tại các doanh nghiệp thuộc ngành Ngân hàng hoặc Nhà hàng, Khách sạn.

Thành thạo các phần mềm kế toán (ví dụ: Misa, Fast Accounting, SAP,...).

Nắm vững các quy định, chuẩn mực kế toán hiện hành.

Có kỹ năng phân tích số liệu, tổng hợp thông tin và lập báo cáo.

Có khả năng làm việc độc lập và làm việc nhóm.

Cẩn thận, tỉ mỉ, chính xác trong công việc.

Có khả năng chịu được áp lực công việc cao.

Thành thạo tin học văn phòng (Word, Excel, Powerpoint).

Tại Công Ty Cổ Phần Nagi Sushi Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương cạnh tranh, xứng đáng với năng lực và kinh nghiệm.

Chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp theo quy định của pháp luật.

Thưởng các ngày lễ, tết, thưởng hiệu quả công việc.

Cơ hội thăng tiến và phát triển nghề nghiệp.

Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động và thân thiện.

Được tham gia các hoạt động tập thể, teambuilding.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Nagi Sushi

