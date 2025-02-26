Tuyển Kế toán trưởng Công Ty Cổ Phần Quản Lý Biển làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Golden King, Nguyễn Lương Bằng, Khu đô thị Phú Mỹ Hưng, Tân Phú, Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Mô Tả Công Việc Kế toán trưởng Với Mức Lương Thỏa thuận

• Quản lý tài chính, kiểm soát dòng tiền, đảm bảo thanh khoản và hiệu quả vận hành cho nhóm tàu biển.

• Điều phối, giám sát báo cáo tài chính theo chuẩn VAS/IFRS, cung cấp dữ liệu chiến lược cho Ban lãnh đạo.

• Quản lý rủi ro tài chính, xây dựng kế hoạch tài chính dài hạn, đảm bảo tuân thủ quy định ngành.

• Kiểm soát chi phí, tối ưu hóa danh mục tài sản, đánh giá cơ hội đầu tư trong ngành shipping & logistics.

• Thiết lập quan hệ với ngân hàng, kiểm toán, cơ quan chức năng, đảm bảo minh bạch tài chính.

• Ứng phó và quản lý khủng hoảng tài chính trong môi trường vận hành phức tạp của ngành.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

• Tốt nghiệp ĐH chuyên ngành Tài chính/Kế toán, ưu tiên có ACCA/CMA.

• Ít nhất 5 năm kinh nghiệm tài chính, kế toán, trong đó 3 năm ở vị trí quản lý trong ngành shipping, logistics, xuất nhập khẩu.

• Thành thạo VAS, IFRS, có kinh nghiệm chuyển đổi hệ thống tài chính, ERP.

• Kỹ năng lãnh đạo, quản lý khủng hoảng tài chính, ra quyết định chiến lược.

• Tiếng Anh thành thạo (TOEIC 750+ hoặc tương đương).

Tại Công Ty Cổ Phần Quản Lý Biển Thì Được Hưởng Những Gì

Thưởng

According to company policy

