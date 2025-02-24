Tuyển Kế toán trưởng Công ty Cổ phần Seadent làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

A- MÔ TẢ CÔNG VIỆC:

1. Tổ chức và Quản lý:

- Tổ chức bộ máy kế toán theo yêu cầu công ty.

- Xây dựng, cải tiến và triển khai các quy trình, chính sách tài chính - kế toán phù hợp với quy định của công ty và pháp luật.

- Quản lý, điều hành và chịu trách nhiệm toàn bộ hoạt động của bộ phận Kế toán.

- Tuyển dụng, đánh giá, đào tạo và nâng cao năng lực chuyên môn cho đội ngũ kế toán.

2. Kiểm soát, báo cáo:

- Lập, kiểm tra và chịu trách nhiệm về tính chính xác của các báo cáo tài chính, báo cáo thuế định kỳ theo quy định của pháp luật.

- Kiểm soát dòng tiền, chi phí, tài sản, doanh thu và lợi nhuận của công ty, đảm bảo hoạt động tài chính minh bạch và hiệu quả.

- Thực hiện các báo cáo theo yêu cầu của Ban Giám Đốc.

3. Phối hợp:

- Phối hợp với các phòng ban khác để tối ưu hóa hiệu quả tài chính và hoạt động kinh doanh

B- QUYỀN LỢI:

1. Mức lương thỏa thuận theo năng lực và khả năng đảm nhận công việc.

