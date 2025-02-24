Tuyển Kế toán trưởng Công ty Cổ phần Seadent làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Tuyển Kế toán trưởng Công ty Cổ phần Seadent làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Công ty Cổ phần Seadent
Ngày đăng tuyển: 24/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 25/02/2025
Công ty Cổ phần Seadent

Kế toán trưởng

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán trưởng Tại Công ty Cổ phần Seadent

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Trưởng phòng
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: 13 Đặng Tất, Tân Định, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Mô Tả Công Việc Kế toán trưởng Với Mức Lương Thỏa thuận

A- MÔ TẢ CÔNG VIỆC:
1. Tổ chức và Quản lý:
- Tổ chức bộ máy kế toán theo yêu cầu công ty.
- Xây dựng, cải tiến và triển khai các quy trình, chính sách tài chính - kế toán phù hợp với quy định của công ty và pháp luật.
- Quản lý, điều hành và chịu trách nhiệm toàn bộ hoạt động của bộ phận Kế toán.
- Tuyển dụng, đánh giá, đào tạo và nâng cao năng lực chuyên môn cho đội ngũ kế toán.
2. Kiểm soát, báo cáo:
- Lập, kiểm tra và chịu trách nhiệm về tính chính xác của các báo cáo tài chính, báo cáo thuế định kỳ theo quy định của pháp luật.
- Kiểm soát dòng tiền, chi phí, tài sản, doanh thu và lợi nhuận của công ty, đảm bảo hoạt động tài chính minh bạch và hiệu quả.
- Thực hiện các báo cáo theo yêu cầu của Ban Giám Đốc.
3. Phối hợp:
- Phối hợp với các phòng ban khác để tối ưu hóa hiệu quả tài chính và hoạt động kinh doanh
B- QUYỀN LỢI:
1. Mức lương thỏa thuận theo năng lực và khả năng đảm nhận công việc.
Mức lương thỏa thuận theo năng lực và khả năng đảm nhận công việc.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tại Công ty Cổ phần Seadent Thì Được Hưởng Những Gì

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Seadent

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty Cổ phần Seadent

Công ty Cổ phần Seadent

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Số 13 Đặng Tất, Phường Tân Định, Q. 1, TP. Hồ Chí Minh

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

