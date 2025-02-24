Tuyển Kế toán trưởng Công ty Cổ phần Seadent làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán trưởng Tại Công ty Cổ phần Seadent
- Hồ Chí Minh: 13 Đặng Tất, Tân Định, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Mô Tả Công Việc Kế toán trưởng Với Mức Lương Thỏa thuận
A- MÔ TẢ CÔNG VIỆC:
1. Tổ chức và Quản lý:
- Tổ chức bộ máy kế toán theo yêu cầu công ty.
- Xây dựng, cải tiến và triển khai các quy trình, chính sách tài chính - kế toán phù hợp với quy định của công ty và pháp luật.
- Quản lý, điều hành và chịu trách nhiệm toàn bộ hoạt động của bộ phận Kế toán.
- Tuyển dụng, đánh giá, đào tạo và nâng cao năng lực chuyên môn cho đội ngũ kế toán.
2. Kiểm soát, báo cáo:
- Lập, kiểm tra và chịu trách nhiệm về tính chính xác của các báo cáo tài chính, báo cáo thuế định kỳ theo quy định của pháp luật.
- Kiểm soát dòng tiền, chi phí, tài sản, doanh thu và lợi nhuận của công ty, đảm bảo hoạt động tài chính minh bạch và hiệu quả.
- Thực hiện các báo cáo theo yêu cầu của Ban Giám Đốc.
3. Phối hợp:
- Phối hợp với các phòng ban khác để tối ưu hóa hiệu quả tài chính và hoạt động kinh doanh
B- QUYỀN LỢI:
1. Mức lương thỏa thuận theo năng lực và khả năng đảm nhận công việc.
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tại Công ty Cổ phần Seadent Thì Được Hưởng Những Gì
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Seadent
