Tuyển Kế toán trưởng Công Ty TNHH Xây Dựng Thương Mại Mai Vinh làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - 572 Lê Quang Định, phường 1, quận Gò Vấp, Ho Chi Minh City, Quận Gò Vấp

Mô Tả Công Việc Kế toán trưởng Với Mức Lương Thỏa thuận

• Phân công, tổ chức, quản lý phòng Tài chính - Kế toán.

• Kiểm tra, theo dõi, làm hồ sơ khai thuế, báo cáo tài chính, hồ sơ quyết toán thuế, báo cáo tài chính năm.

• Lập kế hoạch thanh toán, tài chính báo cáo định kỳ hàng tuần, tháng, quý, năm.

• Hướng dẫn, đào tạo nghiệp vụ chuyên môn cho nhân viên thuộc phòng.

• Theo dõi tình hình nộp thuế, lập hồ sơ hoàn thuế khi có phát sinh.

• Cập nhật kịp thời thông tin, chính sách mới về luật thuế liên quan đến hoạt động của công ty.

• Chịu trách nhiệm tham mưu cho Ban giám đốc công tác kế toán, thống kê, hạch toán kinh doanh tuân thủ theo luật định.

• Xây dựng, cải tiến các quy trình, biểu mẫu.

• Các công việc liên quan về tài chính - kế toán khác theo sự phân công của Ban giám đốc.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Trình độ: Đại học trở lên chuyên ngành tài chính kế toán, có chứng chỉ KTT.

Tổi thiểu 03 năm kinh nghiệm ở vị trí kế toán tổng hợp hoặc 02 năm ở vị trí kế toán trưởng.

Thành tạo tin học văn phòng, biết sử dụng phần mềm kế toán (CADS, MISA …).

Tư duy phân tích, thuyết trình, đàm phán tốt.

Trung thực, có tinh thần trách nhiệm cao, cầu toàn.

Hiểu biết sâu rộng về pháp luật liên quan (lao động, thuế Doanh nghiệp, TNCN, GTGT…)

Ưu tiên đã làm kế toán trưởng ở công ty xây dựng.

Khả năng sư phạm, tư vấn tốt.

Quan hệ tốt, rộng với thuế, ngân hàng và các tổ chức tài chính

Ngoại hình khá.

Thời gian phỏng vấn dự kiến: từ 10/03/2025 đến 25/03/2025.

từ 10/03/2025 đến 25/03/2025.

Tại Công Ty TNHH Xây Dựng Thương Mại Mai Vinh Thì Được Hưởng Những Gì

• Lương Net: Thương lượng.

• Thưởng theo hiệu quả kinh doanh, thưởng lễ, thâm niên, KPI theo quy định.

• Được xét và đánh giá năng lực thường xuyên, với nhiều cơ hội tăng lương, thăng tiến.

• Được mua BHXH, BHYT, BHTN… ngay khi ký hợp đồng lao động, mọi khoản phí liên quan: bảo hiểm, thuế thu nhập cá nhân… công ty sẽ đóng cho NLĐ.

• Chế độ nghỉ phép, lễ và du lịch theo luật và quy định của công ty.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Xây Dựng Thương Mại Mai Vinh

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin