Tuyển Kế toán trưởng CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC TẾ HOA DOANH làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 25 - 30 Triệu

Mức lương 25 - 30 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 5 năm Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Hóc Môn, Huyện Hóc Môn

Mô Tả Công Việc Kế toán trưởng Với Mức Lương 25 - 30 Triệu

MÔ TẢ CHI TIẾT CÔNG VIỆC

Chịu trách nhiệm tổ chức và giám sát toàn bộ hoạt động kế toán của công ty theo đúng quy định của pháp luật và chuẩn mực kế toán.

Lập và kiểm soát báo cáo tài chính công ty và chi nhánh, báo cáo thuế (chỉ cung cấp hồ sơ dịch vụ thuế), báo cáo quản trị định kỳ và theo yêu cầu của Ban Giám đốc.

Quản lý dòng tiền, tối ưu hóa nguồn vốn và kiểm soát các khoản chi phí nhằm đảm bảo hoạt động tài chính ổn định.

Kiểm soát và đảm bảo tính chính xác của các báo cáo kế toán, báo cáo doanh thu, chi phí và lợi nhuận.

Đảm bảo công ty tuân thủ các quy định về thuế (GTGT, TNDN, TNCN…) và thực hiện kê khai, quyết toán đúng hạn (hỗ trợ dịch vụ thuế làm).

Cập nhật các quy định pháp luật mới liên quan đến lĩnh vực kế toán – tài chính – thuế và đề xuất giải pháp phù hợp.

Làm việc và giải trình với cơ quan thuế, kiểm toán, ngân hàng, đối tác khi cần.

Thiết lập, cải tiến và kiểm soát hệ thống kế toán, quy trình tài chính nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động.

Kiểm soát chứng từ, hạch toán kế toán, đối chiếu số liệu kế toán đảm bảo tính minh bạch và chính xác.

Thực hiện kiểm toán nội bộ, phát hiện và đề xuất biện pháp ngăn ngừa các rủi ro tài chính.

Xây dựng, kiểm soát và phân tích giá thành sản phẩm, đảm bảo tính hợp lý của chi phí sản xuất.

Theo dõi định mức nguyên vật liệu, hao hụt, chi phí sản xuất, đảm bảo hiệu suất và hiệu quả kinh doanh.

Đề xuất các biện pháp tối ưu hóa chi phí và nâng cao hiệu quả tài chính.

Điều phối, phân công công việc cho các nhân viên kế toán trong bộ phận.

Đào tạo, hướng dẫn nhân viên kế toán về các quy định tài chính, kế toán mới.

Đánh giá năng lực nhân sự, đề xuất kế hoạch phát triển nguồn lực kế toán.

Xây dựng các chính sách, quy trình, hướng dẫn về tài chính - kế toán;

Phổ biến các nội quy, chính sách, quy trình, hướng dẫn về tài chính - kế toán đến toàn bộ nhân viên trong phòng hiểu và thực hiện đúng

Thường xuyên giám sát, kiểm tra việc thực hiện các quy trình, hướng dẫn của nhân viên.

Tổ chức lưu trữ tài liệu, hồ sơ kế toán đúng luật và đúng quy trình kiểm soát hồ sơ;

Tổ chức thực hiện bảo mật thông tin hoạt động của Công ty

Cung cấp thông tin, số liệu kế toán theo yêu cầu của Tổng Giám đốc chính xác và kịp thời.

Tham mưu cho Tổng Giám đốc về cải tiến công tác quản lý tài chính kế toán và đầu tư.

Phát triển nguồn nhân lực Phòng kế toán.

Với Mức Lương 25 - 30 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Kế toán, Kiểm toán, Tài chính hoặc các chuyên ngành liên quan.

Có ít nhất 5 năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực kế toán, 3 năm ở vị trí Kế toán trưởng, ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm trong lĩnh vực sản xuất thực phẩm

Thành thạo các phần mềm kế toán (Ví dụ: Misa, Fast Accounting, SAP,...).

Nắm vững các quy định, chuẩn mực kế toán hiện hành.

Có kỹ năng phân tích số liệu, tổng hợp thông tin và lập báo cáo.

Có khả năng làm việc độc lập và làm việc nhóm.

Cẩn thận, tỉ mỉ, chính xác trong công việc.

Có khả năng chịu áp lực công việc cao.

Thành thạo tin học văn phòng (Word, Excel, Powerpoint).

Kỹ năng giao tiếp tốt.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC TẾ HOA DOANH Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương cạnh tranh, xứng đáng với năng lực và kinh nghiệm.

Chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp theo quy định của pháp luật.

Thưởng các ngày lễ, tết, thưởng hiệu quả công việc.

Cơ hội thăng tiến và phát triển nghề nghiệp.

Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động.

Được tham gia các hoạt động tập thể, teambuilding.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC TẾ HOA DOANH

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin