Tuyển Kế toán trưởng Công ty Cổ phần điện thoại di động Thành Công làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 20 - 25 Triệu

Công ty Cổ phần điện thoại di động Thành Công
Ngày đăng tuyển: 10/03/2025
Hạn nộp hồ sơ: 10/04/2025
Công ty Cổ phần điện thoại di động Thành Công

Kế toán trưởng

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán trưởng Tại Công ty Cổ phần điện thoại di động Thành Công

Mức lương
20 - 25 Triệu
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh:

- 199 Phan Đình Phùng, P.17, Q.Phú Nhuận, TP.HCM, Quận Phú Nhuận

Mô Tả Công Việc Kế toán trưởng Với Mức Lương 20 - 25 Triệu

- Lập kế hoạch tài chính và ngân sách hàng năm, theo dõi và phân tích hiệu suất tài chính của công ty.
- Quản lý và giám sát các hoạt động hạch toán, đảm bảo tính chính xác và tuân thủ các quy định kế toán hiện hành.
- Thực hiện các báo cáo tài chính định kỳ, bao gồm báo cáo lãi lỗ, bảng cân đối kế toán và báo cáo lưu chuyển tiền tệ.
- Đánh giá và cải tiến quy trình kế toán nhằm tối ưu hóa hiệu quả và giảm thiểu rủi ro tài chính.
- Hướng dẫn và đào tạo nhân viên kế toán, đảm bảo đội ngũ nắm vững quy trình và kỹ năng cần thiết để thực hiện công việc hiệu quả.

Với Mức Lương 20 - 25 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp đại học chuyên ngành Kế toán, Tài chính hoặc lĩnh vực liên quan.
- Có ít nhất 5 năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực kế toán, trong đó có 2 năm ở vị trí quản lý.
- Am hiểu về các quy định pháp luật liên quan đến kế toán và thuế tại Việt Nam.
- Kỹ năng phân tích số liệu tốt, có khả năng lập báo cáo tài chính chính xác và kịp thời.
- Sử dụng thành thạo phần mềm kế toán và Microsoft Excel.
- Kỹ năng giao tiếp và lãnh đạo tốt, có khả năng làm việc nhóm và quản lý nhân viên hiệu quả.

Tại Công ty Cổ phần điện thoại di động Thành Công Thì Được Hưởng Những Gì

- Mức lương cạnh tranh, thưởng 13 tháng lương theo hiệu suất làm việc.
- Được tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế và bảo hiểm thất nghiệp theo quy định của pháp luật.
- Hỗ trợ chi phí đi lại và ăn trưa trong giờ làm việc.
- Cung cấp trang thiết bị làm việc hiện đại và môi trường làm việc chuyên nghiệp.
- Được nghỉ phép năm và các ngày lễ theo quy định của Nhà nước.
- Cơ hội tham gia các khóa đào tạo nâng cao kỹ năng và phát triển nghề nghiệp.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần điện thoại di động Thành Công

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty Cổ phần điện thoại di động Thành Công

Công ty Cổ phần điện thoại di động Thành Công

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: 199 Phan Đình Phùng, P.17, Q. Phú Nhuận, Tp. HCM

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

