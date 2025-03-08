Tuyển Kế toán trưởng Công Ty TNHH TMDV Công ích Văn Trung làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Công Ty TNHH TMDV Công ích Văn Trung
Ngày đăng tuyển: 08/03/2025
Hạn nộp hồ sơ: 08/04/2025
Công Ty TNHH TMDV Công ích Văn Trung

Kế toán trưởng

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán trưởng Tại Công Ty TNHH TMDV Công ích Văn Trung

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: Văn phòng 315 Tôn Thất Thuyết, Phường 1, Quận 4, Quận 4

Mô Tả Công Việc Kế toán trưởng Với Mức Lương Thỏa thuận

1. Điều hành phòng kế toán;
2. Kiểm soát tiền mặt và tiền gửi ngân hàng;
3. Giải quyết các vấn đề phát sinh về nghiệp vụ và các vấn đề khác phát sinh trong ngày từ các chi nhánh và các nhân viên tại văn phòng công ty và các đối tác, khách hàng của toàn Công ty;
4. Kiểm lại hợp đồng mặt bằng với đơn vị chủ quản, tham mưu đề xuất với Giám đốc những điều khoản bất lợi để thỏa thuận chốt hợp đồng;
5. Khi chốt hợp đồng mặt bằng mới, chỉ đạo nhân sự, quản lý cụm , kế toán viên chuẩn bị hồ sơ các trang thiết bị cần thiết để hoạt động chi nhánh;
6. Kiểm soát các khoản phải thu, phải trả cân đối tài chính báo cáo Giám Đốc;
7. Giám sát kế toán công nợ kiểm soát tình hình thuế GTGT phát sinh hàng tháng;
8. Kiểm soát các thu /chi từng chi nhánh để đánh giá hiệu quả doanh thu lợi nhuận của từng chi nhánh báo cáo Giám đốc;
10. Kiểm soát việc sắp xếp hồ sơ chứng từ theo từng tháng;
11. Kiểm tra, phối hợp với bên dịch vụ kế toán làm sổ kế toán năm;
12. Báo cáo liền với Giám đốc những chi nhánh lỗ để tìm hướng khắc phục;
13. Báo cáo doanh thu từng nằm;
14. Lập các biểu mẫu mới cho hàng tháng lên DRIVE;
15. Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của Ban Giám đốc.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Độ tuổi: Từ 30 đến 50
Tốt nghiệp cao đẳng/đại học chuyên ngành kế toán-tài chính, hoặc các ngành liên quan
Chuyên môn: Các ngành liên quan về Kế toán – Kiểm toán, Thuế, Luật,...
Kinh nghiệm: Có tối thiểu 02 năm kinh nghiệm trở lên tại vị trí liên quan
Tự tổ chức, sắp xếp và xây dựng kế hoạch để thực hiện nhiệm vụ được phân công.
Trung thực, cẩn thận, tỉ mĩ trong công việc. Luôn đảm bảo tính kỹ luật và có trách nhiệm

Tại Công Ty TNHH TMDV Công ích Văn Trung Thì Được Hưởng Những Gì

Thử việc tối đa 2 tháng với mức = 85% Lương cơ bản
Phúc lợi và Bảo hiểm:
• Xét tăng lương hằng năm.
• Lương tháng 13
• Thưởng Tết theo năng lực
• Đầy đủ chế độ BHXH
• Chế độ: Sinh nhật, hiếu hỉ, ốm đau, thai sản...
• Phát đồng phục và dụng cụ làm việc miễn phí
Môi trường làm việc:
• Được học hỏi và thực hành các kỹ năng để phát triển
• Được tham gia các khóa học, đào tạo miễn phí
• Môi trường làm việc thoải mái, hòa đồng.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH TMDV Công ích Văn Trung

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công Ty TNHH TMDV Công ích Văn Trung

Công Ty TNHH TMDV Công ích Văn Trung

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Số 6 – Đường 27 KDC Phước Kiển A, Xã Phước Kiển, Huyện Nhà Bè, Tp.HCM

