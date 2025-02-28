Tuyển Kế toán trưởng Công Ty TNHH Tư Vấn Và Đào Tạo Giáo Dục Sài Gòn làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Khác Giới tính Nữ Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - Nhà 19 số 66 Thạnh lộc 17, Phường Thạnh Lộc,, Quận 12

Kế toán trưởng

Tổ chức hệ thống kế toán của doanh nghiệp để tiến hành ghi chép, hạch toán các nghiệp vụ kinh tế phát sinh trong hoạt động vận doanh của Cty, trên cơ sở không ngừng cải tiến tổ chức bộ máy và tuân thủ Pháp lệnh kế toán thống kê

Thiết lập đầy đủ và gửi đúng hạn các báo cáo kế toán, thống kê và quyết toán theo qui định của Nhà nước và Điều lệ Công ty

Hoạch định, tổ chức, kiểm tra, duy trì và đổi mới theo hướng hiệu quả các nghiệp vụ kế toán quản trị.

Tổ chức phổ biến và hướng dẫn thi hành kịp thời các chế độ, thể lệ tài chánh, kế toán do Nhà nước ban hành cho các cấp thừa hành thuộc hệ thống kế toán – thống kê

Kiểm tra việc bảo quản, lưu trữ các tài liệu kế toán

Yêu Cầu Công Việc

Có 3 năm kinh nghiệm vị trí kế toán trưởng

Nữ: Trung thực – nhiệt tình, kĩ năng giao tiếp tốt.

Độ tuổi: ngoài 35 tuổi.

Tại Công Ty TNHH Tư Vấn Và Đào Tạo Giáo Dục Sài Gòn Thì Được Hưởng Những Gì

Lương thỏa thuận

Nghỉ phép và lương tháng 13 theo chế độ. Môi trường làm việc thân thiện thoải mái

Thời gian làm việc: Thứ 2 đến thứ 6 và sáng thứ 7 hàng tuần.

Môi trường làm việc thân thiện, lịch sự và có văn hóa, tạo điều kiện cho những bạn gắn kết lâu dài trong việc chia sẻ quyền lợi

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Tư Vấn Và Đào Tạo Giáo Dục Sài Gòn

