Tuyển Kế toán trưởng CÔNG TY TNHH TMDV LADOSPICE làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 19 Đường số 28, Quận 2, Quận 2

Mô Tả Công Việc Kế toán trưởng Với Mức Lương Thỏa thuận

Tổng kết và báo cáo kết quả kinh doanh định kỳ.

Lập kế hoạch và đảm bảo kế hoạch tài chính: mua hàng, thanh toán cho nhà cung cấp, các khoản phát sinh khác.

Thiết lập & quản lý phòng kế toán: Tuyển dụng, quản lý kế toán viên, đào tạo và phát triển nhân viên.

Thiết lập hệ thống kế toán trên phần mềm MISA.

Đồng bộ hóa dữ liệu giữa các phòng ban, đảm bảo hệ thống kế toán hoạt động hiệu quả.

Làm việc với các cơ quan chức năng, thuế, kiểm toán, ngân hàng, …

Đối chiếu số liệu giữa các phần mềm kế toán, đảm bảo tính chính xác và kịp thời.

Phối hợp với đội ngũ kho và các và các phòng ban liên quan để lên biểu mẫu và quy trình làm việc phù hợp

Cung cấp báo cáo tài chính, dự báo dòng tiền và các phân tích cần thiết cho BOM. Cố vấn về các chính sách tài chính và kế toán nhằm tối ưu hóa chi phí, nâng cao hiệu quả kinh doanh và quản lý tài chính

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp đại học chuyên ngành Kế toán, Tài chính, hoặc các lĩnh vực liên quan.

Có kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực sản xuất, thương mại

Có chứng chỉ Kế toán trưởng.

Kinh nghiệm tối thiểu 3 - 5 năm trong lĩnh vực tài chính - kế toán, trong đó ít nhất 2 năm ở vị trí quản lý.

Thành thạo phần mềm kế toán MISA

Hiểu biết sâu về các quy định pháp luật liên quan.

Kỹ năng lãnh đạo, phân tích và giải quyết vấn đề tốt.

Tại CÔNG TY TNHH TMDV LADOSPICE Thì Được Hưởng Những Gì

Lương thỏa thuận theo kinh nghiệm và năng lực.

Làm việc trong môi trường trẻ, năng động, cầu thị và công bằng.

Được hưởng đầy đủ các loại BHXH; BHYT; BHTN và các chế độ khác theo quy định Nhà nước.

Các chế độ đãi ngộ khác: Thưởng, phúc lợi, du lịch,... theo quy định của Công ty.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH TMDV LADOSPICE

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin