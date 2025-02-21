Tuyển Kế toán trưởng Công Ty Cổ Phần Chứng Khoán Dầu Khí (Psi) làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Công Ty Cổ Phần Chứng Khoán Dầu Khí (Psi)
Ngày đăng tuyển: 21/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 23/03/2025
Công Ty Cổ Phần Chứng Khoán Dầu Khí (Psi)

Kế toán trưởng

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán trưởng Tại Công Ty Cổ Phần Chứng Khoán Dầu Khí (Psi)

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Trưởng phòng
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Hà Nội, Vietnam

Mô Tả Công Việc Kế toán trưởng Với Mức Lương Thỏa thuận

• Tham mưu cho Ban Lãnh đạo Công ty về toàn bộ công tác quản trị Tài chính Kế toán (TCKT), công tác Kế hoạch và đánh giá thực hiện kế hoạch; Phân tích, đánh giá và đưa ra các phương án hoạch định chiến lược tài chính, kinh doanh của doanh nghiệp; Phương án tạo lập, huy động và sử dụng nguồn vốn kinh doanh có hiệu quả.
• Thực hiện đầy đủ chức năng, nhiệm vụ của chức danh Kế toán trưởng Công ty theo quy định của Nhà nước và các quy định của Công ty.
• Quản lý, chỉ đạo toàn bộ hoạt động (TCKT) với vai trò là Kế toán trưởng Công ty.
• Chỉ đạo hoạt động chung đối với các cán bộ trong hoạt động TCKT theo chức năng, nhiệm vụ của lĩnh vực.
• Trực tiếp điều hành bộ máy TCKT của Công ty đáp ứng các nghiệp vụ hoạt động kinh doanh của Công ty đảm bảo tuân thủ đúng các quy định hiện hành của Công ty, UBCKNN và các quy định của Pháp luật.
• Chịu trách nhiệm về kết quả công việc chung của hoạt động TCKT.
• Xây dựng kế hoạch, mục tiêu, định hướng hoạt động, chiến lược của mảng hoạt động thuộc phạm vi trách nhiệm.
• Điều hành, đôn đốc và thực hiện công tác báo cáo Quản trị, báo cáo TCKT định kỳ hàng tuần, tháng, quý, năm theo quy định của Nhà nước và của Công ty. Lập và gửi các báo cáo tới cơ quan Quản lý Nhà nước và cấp trên theo đúng quy định.
• Trực tiếp làm việc với cơ quan kiểm toán độc lập, thanh tra - kiểm tra và các cơ quan quản lý Nhà nước liên quan đến công tác TCKT của Công ty.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tại Công Ty Cổ Phần Chứng Khoán Dầu Khí (Psi) Thì Được Hưởng Những Gì

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Chứng Khoán Dầu Khí (Psi)

Liên Hệ Công Ty

Công Ty Cổ Phần Chứng Khoán Dầu Khí (Psi)

Công Ty Cổ Phần Chứng Khoán Dầu Khí (Psi)

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: Số 18 Lý Thường Kiệt, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội

