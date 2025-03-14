Tuyển Kế toán trưởng CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN HTM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Quản lý tài chính – kế toán

• Tổ chức, quản lý và điều hành toàn bộ hoạt động của Phòng Kế toán, đảm bảo vận hành hiệu quả hệ thống tài chính – kế toán của công ty.

• Kiểm soát doanh thu, chi phí, lãi lỗ, hàng tồn kho, công nợ phải thu – phải trả, đảm bảo dòng tiền hoạt động ổn định.

• Quản lý và tối ưu hóa nguồn vốn, kiểm soát dòng tiền thu – chi, đảm bảo cân đối tài chính.

• Lập kế hoạch tài chính, báo cáo quản trị định kỳ (tuần/tháng/quý/năm) giúp Ban lãnh đạo nắm bắt tình hình kinh doanh.

Thiết lập và tối ưu quy trình kế toán

• Xây dựng, cải tiến quy trình kế toán, hạch toán, kiểm soát nội bộ để nâng cao hiệu quả vận hành.

• Áp dụng hệ thống phần mềm kế toán Misa Amis, đảm bảo số liệu chính xác và đồng bộ.

• Kiểm soát, chuẩn hóa quy trình nhập – xuất hàng hóa, tối ưu quản lý kho, công nợ và dòng tiền.

• Tư vấn cho Ban lãnh đạo về mô hình tài chính phù hợp với ngành hàng thương mại rượu.

Kiểm soát thuế & tuân thủ pháp lý

• Kiểm tra, đảm bảo tính hợp lệ, hợp pháp của hóa đơn, chứng từ theo quy định của pháp luật.

• Lập và kiểm soát các báo cáo thuế GTGT, TNDN, TNCN, quyết toán thuế hàng năm, đảm bảo tuân thủ các quy định thuế.

• Làm việc với cơ quan thuế, kiểm toán, ngân hàng và các đối tác tài chính liên quan.