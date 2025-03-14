Tuyển Kế toán trưởng CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN HTM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán trưởng Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN HTM
- Hồ Chí Minh: 76A Út Tịch, Phường 4, Quận Tân Bình, HCM
Mô Tả Công Việc Kế toán trưởng Với Mức Lương Thỏa thuận
Quản lý tài chính – kế toán
• Tổ chức, quản lý và điều hành toàn bộ hoạt động của Phòng Kế toán, đảm bảo vận hành hiệu quả hệ thống tài chính – kế toán của công ty.
• Kiểm soát doanh thu, chi phí, lãi lỗ, hàng tồn kho, công nợ phải thu – phải trả, đảm bảo dòng tiền hoạt động ổn định.
• Quản lý và tối ưu hóa nguồn vốn, kiểm soát dòng tiền thu – chi, đảm bảo cân đối tài chính.
• Lập kế hoạch tài chính, báo cáo quản trị định kỳ (tuần/tháng/quý/năm) giúp Ban lãnh đạo nắm bắt tình hình kinh doanh.
Thiết lập và tối ưu quy trình kế toán
• Xây dựng, cải tiến quy trình kế toán, hạch toán, kiểm soát nội bộ để nâng cao hiệu quả vận hành.
• Áp dụng hệ thống phần mềm kế toán Misa Amis, đảm bảo số liệu chính xác và đồng bộ.
• Kiểm soát, chuẩn hóa quy trình nhập – xuất hàng hóa, tối ưu quản lý kho, công nợ và dòng tiền.
• Tư vấn cho Ban lãnh đạo về mô hình tài chính phù hợp với ngành hàng thương mại rượu.
Kiểm soát thuế & tuân thủ pháp lý
• Kiểm tra, đảm bảo tính hợp lệ, hợp pháp của hóa đơn, chứng từ theo quy định của pháp luật.
• Lập và kiểm soát các báo cáo thuế GTGT, TNDN, TNCN, quyết toán thuế hàng năm, đảm bảo tuân thủ các quy định thuế.
• Làm việc với cơ quan thuế, kiểm toán, ngân hàng và các đối tác tài chính liên quan.
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN HTM Thì Được Hưởng Những Gì
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN HTM
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
