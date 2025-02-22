Tuyển Kiến trúc sư Công ty TNHH Yasui Sekkei Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Công ty TNHH Yasui Sekkei Việt Nam
Ngày đăng tuyển: 22/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 21/04/2025
Kiến trúc sư

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kiến trúc sư Tại Công ty TNHH Yasui Sekkei Việt Nam

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
3 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Tòa nhà Kim khí Thăng Long số 1 Lương Yên Hai Bà Trưng Hà Nội, Hai Bà Trưng, Quận Hai Bà Trưng

Mô Tả Công Việc Kiến trúc sư Với Mức Lương Thỏa thuận

Thiết kế ý tưởng cảnh quan các dự án nhà hàng, khách sạn, villa, resort…
Triển khai các bản vẽ chi tiết cảnh quan
Diễn hoạ cảnh quan

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Chủ động phối hợp với các thành viên trong nhóm để hoàn thành các dự án được giao theo đúng tiến độ, đảm bảo chất lượng hồ sơ.
Vui vẻ, hòa đồng với mọi người.
Có kinh nghiệm 3 năm trở lên.
Thành thạo các phần mềm hỗ trợ công việc như: Cad, Sketchup…

Tại Công ty TNHH Yasui Sekkei Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương: thỏa thuận theo năng lực. Được thưởng lương tháng 13 và thưởng vào các dịp lễ tết.
Thời gian làm việc: từ 9h đến 6h30 thứ 2 – thứ 6 hàng tuần.
Được nghỉ phép 12 ngày trong năm.
Được tham gia những khóa đào tạo kiến thức chuyên môn do công ty hỗ trợ (có cơ hội học tập và làm việc 1 năm tại Nhật)
Môi trường làm việc năng động, chuyên nghiệp, chế độ đãi ngộ tốt.
Được hưởng chế độ bảo hiểm theo đúng luật lao động Việt Nam: BHYT, BHXH…và các chế độ khác theo quy định của công ty.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Yasui Sekkei Việt Nam

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Quy mô: 10 - 24 Nhân viên
Địa điểm: 12A Tòa nhà Kim khí Thăng Long số 01 Lương Yên Hai Bà Trưng Hà Nội

