Tuyển Kiến trúc sư Công ty TNHH Yasui Sekkei Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Tòa nhà Kim khí Thăng Long số 1 Lương Yên Hai Bà Trưng Hà Nội, Hai Bà Trưng, Quận Hai Bà Trưng

Mô Tả Công Việc Kiến trúc sư

Thiết kế ý tưởng cảnh quan các dự án nhà hàng, khách sạn, villa, resort…

Triển khai các bản vẽ chi tiết cảnh quan

Diễn hoạ cảnh quan

Yêu Cầu Công Việc

Chủ động phối hợp với các thành viên trong nhóm để hoàn thành các dự án được giao theo đúng tiến độ, đảm bảo chất lượng hồ sơ.

Vui vẻ, hòa đồng với mọi người.

Có kinh nghiệm 3 năm trở lên.

Thành thạo các phần mềm hỗ trợ công việc như: Cad, Sketchup…

Quyền Lợi Được Hưởng

Mức lương: thỏa thuận theo năng lực. Được thưởng lương tháng 13 và thưởng vào các dịp lễ tết.

Thời gian làm việc: từ 9h đến 6h30 thứ 2 – thứ 6 hàng tuần.

Được nghỉ phép 12 ngày trong năm.

Được tham gia những khóa đào tạo kiến thức chuyên môn do công ty hỗ trợ (có cơ hội học tập và làm việc 1 năm tại Nhật)

Môi trường làm việc năng động, chuyên nghiệp, chế độ đãi ngộ tốt.

Được hưởng chế độ bảo hiểm theo đúng luật lao động Việt Nam: BHYT, BHXH…và các chế độ khác theo quy định của công ty.

Cách Thức Ứng Tuyển

