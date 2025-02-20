Tuyển Kiến trúc sư Công ty TNHH tư vấn thiết kế và xây dựng MAS Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Công ty TNHH tư vấn thiết kế và xây dựng MAS Việt Nam
Ngày đăng tuyển: 20/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 20/03/2025
Kiến trúc sư

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kiến trúc sư Tại Công ty TNHH tư vấn thiết kế và xây dựng MAS Việt Nam

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
5 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Số 136 đường Núi Đôi, Thị Trấn Sóc Sơn, Huyện Sóc Sơn, Sóc Sơn, Huyện Sóc Sơn

Mô Tả Công Việc Kiến trúc sư Với Mức Lương Thỏa thuận

Tham gia quá trình triển khai từ giai đoạn phương án ý tưởng, hồ sơ kiến trúc, giám sát tác giả công trình từ đầu tới khi công trình được hoàn thiện:
o Khảo sát hiện trạng, tư vấn, định hướng khách hàng o Lên phương án ý tưởng: vẽ tay, làm mô hình…
o Triền khai hồ sơ kiến trúc, hồ sơ kỹ thuật o Phối hợp các kỹ sư, chuyên gia các bộ môn khác (kết cấu, cơ điện, điều hòa…) để hoàn thiện công trình
o Giám sát công trình
o Các công việc khác theo phân công nhiệm vụ. Quá trình triển khai ý tưởng sẽ được triển khai từ việc vẽ tay, làm mô hình hoặc tất cả những gì mà các bạn thấy là phù hợp. Không giới hạn tư duy thiết kế, hãy thỏa sức sáng tạo và chúng tôi sẽ giúp các bạn hiện thực hóa ý tưởng đó nếu điều đó phù hợp với công trình.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

o Tốt nghiệp đại học chuyên ngành kiến trúc/xây dựng
o Kinh nghiệm làm việc: ưu tiên người có kinh nghiệm, chưa có kinh nghiệm sẽ được đào tạo.
o Nắm vững các phần mềm chuyên ngành cơ bản (Revit, Enscape, Lumion, Autocad, Photoshop….). o Khả năng làm việc độc lập và làm việc nhóm
o Có khả năng kết nối và giải quyết xử lý phát sinh công việc.
o Nghiêm túc, chủ động trong công việc. o Có sức khỏe, tinh thần cầu tiến và lòng đam mê kiến trúc.

Tại Công ty TNHH tư vấn thiết kế và xây dựng MAS Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì

Thời gian làm việc: từ thứ 2-thứ 7 hàng tuần, tham gia BH theo quy định nhà nước.
o Môi trường làm việc chuyên nghiệp, phát triển không giới hạn tư duy thiết kế và thỏa sức sáng tạo.
o Chính sách đãi ngộ công bằng, tương xứng.
o Hỗ trợ lưu trú cho nhân viên ở xa.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH tư vấn thiết kế và xây dựng MAS Việt Nam

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Quy mô: 10 - 24 Nhân viên
Địa điểm: Số 136 đường Núi Đôi, Thị trấn Sóc Sơn, Huyện Sóc Sơn, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

