Tuyển Kiến trúc sư CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG AMORCONS làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Tầng 14 Tòa nhà Century Tower, 458 Minh Khai, Hai Bà Trưng, Quận Hai Bà Trưng

Mô Tả Công Việc Kiến trúc sư Với Mức Lương Thỏa thuận

Tham gia các cuộc gặp gỡ với khách hàng, tiếp nhận yêu cầu thiết kế

Phối hợp với kiến trúc sư trưởng để thực hiện ý tưởng thiết kế, phác thảo các phương án thiết kế kiến trúc theo yêu cầu của khách hàng và tính khả thi trong thi công.

Tạo các bản vẽ chi tiết và triển khai bản vẽ kỹ thuật cho các công trình.

Thực hiện các công việc liên quan đến thiết kế nội thất như bản vẽ chi tiết, phối cảnh 3D theo yêu cầu của khách hàng.

Giám sát tác giả, kiểm tra và giải quyết các vấn đề kỹ thuật phát sinh trong các công đoạn thi công, xây dựng và nội thất trong suốt quá trình thi công.

Báo cáo định kỳ cho trưởng phòng và giám đốc dự án, phối hợp nhịp nhàng với các bộ phận khác trong suốt quá trình thi công.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Kiến trúc, Thiết kế kiến trúc, nội thất hoặc các ngành liên quan.

Từ 3-5 năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực thiết kế kiến trúc, nội thất, giám sát tác giả và phối hợp với các bộ phận thiết kế, thi công.

Từng làm việc với các công trình xây dựng thực tế, đặc biệt là trong ngành xây dựng dân dụng các công trình biệt thự, villa, biệt phủ, chung cư cao cấp,…

Có kiến thức sâu về các quy chuẩn, tiêu chuẩn kỹ thuật trong thiết kế và thi công công trình.

Hiểu rõ về các loại vật liệu cao cấp đang có trên thị trường, hiểu về thiết kế ánh sáng, thiết kế decor, sắp đặt nội thất

Thành thạo AutoCAD, Revit, 3Dmax, SketchUp, Lumion và các phần mềm thiết kế kiến trúc khác.

Có khả năng giao tiếp tiếng anh và làm việc được với các chuyên gia KTS nước ngoài là một lợi thế

Cẩn thận, tỉ mỉ, sáng tạo, linh hoạt và chịu được áp lực công việc cao để hoàn thành tiến độ và chất lượng công việc.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG AMORCONS Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương: UPTO 30.000.000 VND hoặc offer tùy theo năng lực

Chế độ nâng lương linh hoạt theo vị trí cùng nhiều khoản thưởng hấp dẫn khác (thưởng Lễ, Tết, thưởng nóng, thưởng Performance v.v …).

Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động, nhiều cơ hội sáng tạo và phát triển bản thân

Cơ hội làm việc với các kiến trúc sư, kỹ sư đầu ngành, học hỏi quy trình thực tế

Hưởng đầy đủ các chế độ theo luật (BHXH, BHYT, các ngày nghỉ lễ, nghỉ phép, thai sản…). Các chính sách hiếu, hỷ, nghỉ phép 12 ngày/năm.

Du lịch và teambuilding hàng năm.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG AMORCONS

