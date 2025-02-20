Tuyển Kiến trúc sư CÔNG TY TNHH LÀM NHÀ VIỆT làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 20 Triệu

Mức lương 10 - 20 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: - Biệt thự nhà vườn số 20, KĐT Mễ Trì Hạ (Đối diện Keangnam Landmark72),Hà Nội

Mô Tả Công Việc Kiến trúc sư Với Mức Lương 10 - 20 Triệu

Triển khai bản vẽ kĩ thuật kiến trúc công trình nhà dân và bảo vệ, tư vấn, hướng dẫn chủ đầu tư, nhà thầu triển khai.

Vẽkết cấu công trình nhà dân đơn giảntheo mẫu có sẵn.

Bóc tách thống kê cơ bản khối lượng thi công, vật liệu để phục vụ làm dự toán.

Hỗ trợ các công việc khác thuộc bộ phận thiết kế theo chỉ đạo của trưởng bộ phận.

Với Mức Lương 10 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Đại họcchuyên ngành Kiến trúc, Xây dựng

Mạnh về kĩ thuật công trình, thuần thục kĩ năng triển khai, đọc hiểu hồ sơ kĩ thuật và tư vấn, bảo vệ hồ sơ kĩ thuật với khách hàng.

Thành thạo các phần mềm AutoCad, Revit (hoặc các phần mềm tương tự).

Kỹ năng giao tiếp, làm việc nhóm tốt.

Ít nhất 2 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương. Ưu tiên ứng viên làm việc trong các công ty xây dựng nhà gỗ, xây dựng các công trình kiến trúc truyền thống, cổ truyền.

Khoẻ mạnh, năng lượng làm việc dồi dào (Không chấp nhận ứng viên có sức khoẻ không tốt, uể oải mệt mỏi khi làm việc)

Ưu tiên ứng viên yêu thích văn hoá dân tộc. Yêu thích làm việc trong các không gian, ngành nghề mang bản sắc văn hoá dân tộc Việt Nam.

Tại CÔNG TY TNHH LÀM NHÀ VIỆT Thì Được Hưởng Những Gì

Được tham giađầy đủcác chế độđãi ngộ theo quy định của pháp luật.

Thưởng lễ, tết, thưởng hiệu quả công việc.

Du lịch 2 lần/ 1 năm. (Công ty chi trả 100% chi phí không cần tính thời gian làm việc) + các buổi dã ngoại, party hàng quý.

Làm việc trong môi trường sản phẩm văn hoá, tâm linh, tạo nhiều giá trị tốt đẹp và gìn giữ kiến trúc cổ truyền.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH LÀM NHÀ VIỆT

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin