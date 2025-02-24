Tuyển Kiến trúc sư CÔNG TY TNHH BIMAX VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 20 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kiến trúc sư Tại CÔNG TY TNHH BIMAX VIỆT NAM
Mức lương
10 - 20 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: số 14 ngách 322/158 Nhân Mỹ, Mỹ Đình, Nam Từ Liêm, Quận Nam Từ Liêm
Mô Tả Công Việc Kiến trúc sư Với Mức Lương 10 - 20 Triệu
Triển khai thiết kế bản vẽ 2d bằng phần mềm autocad theo hướng dẫn của chủ trì
Xử lý các vấn đề phát sinh trong quá trình triển khai dự án
Công việc cụ thể sẽ trao đổi rõ hơn khi phỏng vấn.
Với Mức Lương 10 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Sử dụng được các phần mềm: autocad, ưu tiên biết sử dụng cả revit
Đọc hiểu bản vẽ thiết kế kiến trúc
Kinh nghiệm 1 năm trong việc triển khai bản vẽ kỹ thuật kiến trúc công trình.
Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm thiết kế các công trình công nghiệp như nhà xưởng hoặc tòa nhà văn phòng
Tại CÔNG TY TNHH BIMAX VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì
Mức lương: theo năng lực (tùy kinh nghiệm từ 10tr
Lương, thưởng và các chế độ theo chính sách hiện hành của Công ty.
Công ty đóng bảo hiểm đầy đủ theo luật
Thưởng ngày lễ, thưởng tết
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH BIMAX VIỆT NAM
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
