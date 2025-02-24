Tuyển Kiến trúc sư CÔNG TY TNHH BIMAX VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 20 Triệu

Mức lương 10 - 20 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: số 14 ngách 322/158 Nhân Mỹ, Mỹ Đình, Nam Từ Liêm, Quận Nam Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Kiến trúc sư Với Mức Lương 10 - 20 Triệu

Triển khai thiết kế bản vẽ 2d bằng phần mềm autocad theo hướng dẫn của chủ trì

Xử lý các vấn đề phát sinh trong quá trình triển khai dự án

Công việc cụ thể sẽ trao đổi rõ hơn khi phỏng vấn.

Với Mức Lương 10 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Sử dụng được các phần mềm: autocad, ưu tiên biết sử dụng cả revit

Đọc hiểu bản vẽ thiết kế kiến trúc

Kinh nghiệm 1 năm trong việc triển khai bản vẽ kỹ thuật kiến trúc công trình.

Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm thiết kế các công trình công nghiệp như nhà xưởng hoặc tòa nhà văn phòng

Tại CÔNG TY TNHH BIMAX VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương: theo năng lực (tùy kinh nghiệm từ 10tr

Lương, thưởng và các chế độ theo chính sách hiện hành của Công ty.

Công ty đóng bảo hiểm đầy đủ theo luật

Thưởng ngày lễ, thưởng tết

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH BIMAX VIỆT NAM

