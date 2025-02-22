Tuyển Kiến trúc sư Công ty Cổ phần tư vấn xây dựng Ago làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu

Mức lương 10 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 11 Nguyễn Xiển, Thanh Xuân, Hà Nội, Thanh Xuân, Quận Thanh Xuân

Mô Tả Công Việc Kiến trúc sư Với Mức Lương 10 - 15 Triệu

Thiết kế mặt bằng bố trí công năng công trình, tư vấn chi tiết cho chủ đầu tư.

Thiết kế 3D concept các công trình bằng các phần mềm: Sketchup.

Lập tiến độ hoàn thành những công trình được giao.

Khảo sát, đo đạc hiện trạng công trình thực tế (Khi cần)

Tìm tài liệu, tham khảo tư liệu về công trình chuẩn bị thực hiện.

Phối hợp công việc với các đơn vị nhà thầu để thực hiện công việc liên quan.

Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của cấp trên

Với Mức Lương 10 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Được đào tạo chuyên môn thuộc các trường Cao đẳng, Đại học chuyên ngành kiến trúc, xây dựng.

Nắm rõ về các chi tiết cấu tạo cơ bản, biết bố cục bản vẽ. Biết dùng layout autocad là 1 lợi thế.

Kinh nghiệm: tối thiểu 2 năm ở vị trí tương đương.

Sử dụng thành thạo các phần mềm chuyên ngành: AutoCad, Photoshop, Sketchup.

Có tinh trách nhiệm trong công việc, ham học hỏi phấn đấu, trung thực.

Có khả năng làm việc nhóm, lập báo cáo tiến độ công việc.

Có thể đi công tác tỉnh trong thời gian ngắn 3-5 ngày.

Tại Công ty Cổ phần tư vấn xây dựng Ago Thì Được Hưởng Những Gì

Lương thực nhận: 10-15 triệu.

Phụ cấp ăn trưa hàng ngày, phụ cấp ăn tối (OT).

Hưởng đầy đủ quyền lợi của BLĐ: BHXH, BHYT, BHTN, ...

Được cung cấp đầy đủ trang thiết bị làm việc.

Thưởng: Thưởng Lễ, Tết, thưởng quý, sinh nhật,….

Các chế độ khác (làm thêm giờ, công tác phí, hiếu hỉ, ...).

Được đào tạo bài bản bởi các kiến trúc sư và kỹ sư hàng đầu tại công ty.

Các buổi hoạt động ngoại khóa hàng tháng, du lịch hàng quý, các phong trào thể thao, văn nghệ và các sự kiện lớn của công ty.

Môi trường làm việc năng động, chuyên nghiệp.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần tư vấn xây dựng Ago

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin