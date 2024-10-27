Tuyển Kinh Doanh thu nhập Thoả thuận Toàn thời gian tại Bạc Liêu

Tập đoàn Dai-ichi Life Pro Company
Ngày đăng tuyển: 27/10/2024
Hạn nộp hồ sơ: 27/10/2024
Tập đoàn Dai-ichi Life Pro Company

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Tại Tập đoàn Dai-ichi Life Pro Company

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
3 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Bạc Liêu: Số 178/1 Trần Huỳnh, Khóm 4, Phường 7, TP Bạc Liêu

Mô Tả Công Việc Với Mức Lương Thỏa thuận

I. POSITION PURPOSE Phát triển và triển khai các chương trình và hoạt động huấn luyện thuộc các dự án của Bộ phận Dự án Phát triển Kinh doanh nhằm hỗ trợ Đội ngũ kinh doanh đạt kết quả mong đợi. (Develop and deliver training courses and activities of Agency Project department to support Sales force to achieve business targets).
II. PRINCIPAL ACCOUNTABILITIES 1. Thiết kế các chương trình/ hoạt động huấn luyện theo yêu cầu của Bộ phận Dự Án Phát triển kinh doanh nhằm đáp ứng nhu cầu của lực lượng kinh doanh & phù hợp với chiến lược kinh doanh của toàn công ty. (To design various training courses/ activities of Agency Project to meet Sales force needs & Company’s Strategy )
2. Chịu trách nhiệm triển khai các chương trình huấn luyện nhằm giúp Đội ngũ kinh doanh đạt mục tiêu kinh doanh thông qua việc cung cấp kiến thức/ kỹ năng cho đội ngũ. (To deliver training courses to provide knowledge and skills to Sales force in order to support them to reach sale targets);
3. Thực hiện các nhiệm vụ được giao bởi Quản lý trực tiếp và Ban Giám Đốc; (Implement other tasks delegated by Line Manager and Senior management team;)

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

• Tốt nghiệp Đại học trở lên (University degree or above).
• Ưu tiên các ứng viên có các chứng chỉ Bảo hiểm nhân thọ đẳng cấp quốc tế như LOMA, LIMRA (Relevant international life insurance diploma/certificate is preferred such as LOMA, LIMRA).
• Có kinh nghiệm trong công tác sư phạm, huấn luyện, kinh doanh. (Practical experience as trainer, teacher, seller).
• Có kỹ năng trình bày & huấn luyện tốt (Good training & presentation skill).
• Có kỹ năng giao tiếp tốt bằng tiếng Anh và tiếng Việt (Good communication skill both in Vietnamese & English).
• Kiên nhẫn, sáng tạo, năng động, nhiệt tình & có tinh thần làm việc nhóm. (Patience, creative, proactive, enthusiasm, team work)

Tại Tập đoàn Dai-ichi Life Pro Company Thì Được Hưởng Những Gì

- 13th Salary & Bonus
- Health care insurance, Personal Accident Insurance 24h/24h
- 16 days Annual leave
- Company trip

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Tập đoàn Dai-ichi Life Pro Company

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Tập đoàn Dai-ichi Life Pro Company

Tập đoàn Dai-ichi Life Pro Company

Quy mô: Trên 1000 Nhân viên
Địa điểm: Tòa nhà DAI-ICHI LIFE, 149-151 Nguyễn Văn Trỗi, Phường 11, Quận Phú Nhuận, TP. Hồ Chí Minh

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

