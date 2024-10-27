Tuyển Kinh Doanh thu nhập Thoả thuận Toàn thời gian tại Bạc Liêu

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Bạc Liêu: Số 178/1 Trần Huỳnh, Khóm 4, Phường 7, TP Bạc Liêu

Mô Tả Công Việc

I. POSITION PURPOSE Phát triển và triển khai các chương trình và hoạt động huấn luyện thuộc các dự án của Bộ phận Dự án Phát triển Kinh doanh nhằm hỗ trợ Đội ngũ kinh doanh đạt kết quả mong đợi. (Develop and deliver training courses and activities of Agency Project department to support Sales force to achieve business targets).

II. PRINCIPAL ACCOUNTABILITIES 1. Thiết kế các chương trình/ hoạt động huấn luyện theo yêu cầu của Bộ phận Dự Án Phát triển kinh doanh nhằm đáp ứng nhu cầu của lực lượng kinh doanh & phù hợp với chiến lược kinh doanh của toàn công ty. (To design various training courses/ activities of Agency Project to meet Sales force needs & Company’s Strategy )

2. Chịu trách nhiệm triển khai các chương trình huấn luyện nhằm giúp Đội ngũ kinh doanh đạt mục tiêu kinh doanh thông qua việc cung cấp kiến thức/ kỹ năng cho đội ngũ. (To deliver training courses to provide knowledge and skills to Sales force in order to support them to reach sale targets);

3. Thực hiện các nhiệm vụ được giao bởi Quản lý trực tiếp và Ban Giám Đốc; (Implement other tasks delegated by Line Manager and Senior management team;)

Yêu Cầu Công Việc

• Tốt nghiệp Đại học trở lên (University degree or above).

• Ưu tiên các ứng viên có các chứng chỉ Bảo hiểm nhân thọ đẳng cấp quốc tế như LOMA, LIMRA (Relevant international life insurance diploma/certificate is preferred such as LOMA, LIMRA).

• Có kinh nghiệm trong công tác sư phạm, huấn luyện, kinh doanh. (Practical experience as trainer, teacher, seller).

• Có kỹ năng trình bày & huấn luyện tốt (Good training & presentation skill).

• Có kỹ năng giao tiếp tốt bằng tiếng Anh và tiếng Việt (Good communication skill both in Vietnamese & English).

• Kiên nhẫn, sáng tạo, năng động, nhiệt tình & có tinh thần làm việc nhóm. (Patience, creative, proactive, enthusiasm, team work)

Quyền Lợi Được Hưởng

- 13th Salary & Bonus

- Health care insurance, Personal Accident Insurance 24h/24h

- 16 days Annual leave

- Company trip

Cách Thức Ứng Tuyển

