Tuyển Kỹ sư cơ điện Công ty Cổ phần Thương mại Cơ điện lạnh Hồng Phúc làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 25 Triệu

Mức lương 20 - 25 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 3 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Tầng 4, tòa ACCI 210 Lê Trọng Tấn, Thanh Xuân, Quận Thanh Xuân

Mô Tả Công Việc Kỹ sư cơ điện Với Mức Lương 20 - 25 Triệu

Kỹ sư QS

- Triển khai bản vẽ thi công (Shop Drawing) trên cơ sở bản vẽ thiết kế (Tender) có sẵn;

- Bóc tách khối lượng dựa trên bản vẽ thi công, lên kế hoạch đặt hàng vật tư thi công nhập về công trình;

- Thực hiện hồ sơ nghiệm thu lắp đặt, nghiệm thu hoàn thành.

- Chuẩn bị hồ sơ và bản vẽ hoàn công để bảo vệ khối lượng với tư vấn giám sát CĐT và ban quản lý CĐT.

- Chuẩn bị hồ sơ thanh toán và bảo vệ hồ sơ thanh toán

- Phối hợp với Phòng/Ban kiểm tra tính giá thành thực tế thi công so với kế hoạch và bảo vệ với chủ đầu tư.

- Lập biên bản nghiệm thu và các hồ sơ giấy tờ đi kèm theo từng giai đoạn.

- Công việc cụ thể trao đổi khi phỏng vấn.

Kỹ sư Giám sát

- Giám sát thi công Hệ thống cơ điện; Hệ thống điều hòa thông gió cho các công trình dân dụng và công nghiệp;

- Quản lý, giám sát các đội thi công đảm bảo được tiến độ, chất lượng công trình;

- Phối hợp với Phòng/Ban kiểm tra giá thành thực tế thi công so với kế hoạch.

Kỹ sư thầu

- Thiết kế Hệ thống cơ điện, Hệ thống điều hòa thông gió cho các công trình dân dụng và công nghiệp;

- Phối hợp các bộ môn để đưa ra phương án tối ưu cho dự án;

- Bóc khối lượng, lập dự toán, thuyết minh và viết chỉ dẫn kỹ thuật theo tiêu chuẩn hiện hành;

- Hoàn thiện hồ sơ thầu;

Với Mức Lương 20 - 25 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Nam/nữ, từ 25 tuổi;

- Ưu tiên có ít nhất 1 năm kinh nghiệm trong lắp đặt, thử nghiệm, thi công và vận hành hệ thống cơ điện và điều hòa thông gió; và 2 năm kinh nghiệm trong thiết kế hệ thống cơ điện, điều hòa không khí và thông gió.

- Tốt nghiệp Đại học/Cao đẳng chuyên ngành Cơ điện, Nhiệt lạnh, Điều hòa thông gió/ Cơ khí,

- Sử dụng thành thạo phần mềm Auto Cad

- Có kiến thức tổng quát về các bộ môn Cơ điện, kết cấu công trình, đặc biệt là Điều hòa thông gió;

- Có khả năng làm việc độc lập và dưới áp lực cao, sẵn sàng đi công tác nếu cần thiết.

Tại Công ty Cổ phần Thương mại Cơ điện lạnh Hồng Phúc Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương 20 – 25 triệu tùy năng lực + thưởng doanh số công trình

- Cơ hội thăng tiến cao.

- Nghỉ phép năm, BHXH và các quyền lợi khác theo quy định của Luật Lao động Việt Nam;

- Du lịch nghỉ mát hàng năm.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Thương mại Cơ điện lạnh Hồng Phúc

