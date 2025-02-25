Tuyển Kỹ sư cơ khí CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT BĂNG TẢI TRƯỜNG THỌ làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 16 - 20 Triệu

Mức lương 16 - 20 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: F1/20z ấp 6C, Xã Vĩnh Lộc A, Bình Chánh, Huyện Bình Chánh

Mô Tả Công Việc Kỹ sư cơ khí Với Mức Lương 16 - 20 Triệu

- Liên hệ khách hàng qua mail, điện thoại

- Khảo sát nếu khách có nhu cầu, đưa ra nguyên lý, trình bày ý tưởng với khách hàng.

- Thiết kế, báo giá, thiết kế các hệ thống băng tải, hệ thống tự động.

- Bóc tách bản vẽ và vật tư để ra chi tiết bản vẽ.

- Liên kết tư vấn với xưởng sx để ra sản phẩm.

- Chi tiết trao đổi trong buổi phỏng vấn.

Với Mức Lương 16 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp Cao đẳng hoặc Đại học, chuyên ngành Cơ khí.

- Ưu tiên người có kinh nghiệm trong lĩnh vực thiết kế, chế tạo băng tải từ 1 năm trở lên.

- Sử dụng thành thạo SW, Autocad, hoặc Inventor, thành thạo vi tính văn phòng.

- Quản lý thời gian, giám sát tiến độ, chịu được áp lực công việc.

Tại CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT BĂNG TẢI TRƯỜNG THỌ Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương: từ 16,000,000 - 20,000,000/ tháng tùy theo năng lực thực tế + thưởng.

- Ngoài lương còn được hưởng hoa hồng trên đơn hàng

- Hưởng đủ chế độ làm việc theo quy định nhà nước như BHXH, BHYT, BHTN, nghỉ Lễ, Tết theo Luật lao động hiện hành.

- Du lịch, Team Building cùng cty khi có chương trình tùy theo năm.

- Được thưởng thành tích và xem xét tăng lương hàng năm dựa vào đánh giá cuối năm

- Được hướng dẫn, đào tạo về thiết kế, chế tạo băng tải.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT BĂNG TẢI TRƯỜNG THỌ

