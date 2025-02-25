Tuyển Kỹ sư cơ khí CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT BĂNG TẢI TRƯỜNG THỌ làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 16 - 20 Triệu

CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT BĂNG TẢI TRƯỜNG THỌ
Ngày đăng tuyển: 25/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 27/03/2025
CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT BĂNG TẢI TRƯỜNG THỌ

Kỹ sư cơ khí

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kỹ sư cơ khí Tại CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT BĂNG TẢI TRƯỜNG THỌ

Mức lương
16 - 20 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: F1/20z ấp 6C, Xã Vĩnh Lộc A, Bình Chánh, Huyện Bình Chánh

Mô Tả Công Việc Kỹ sư cơ khí Với Mức Lương 16 - 20 Triệu

- Liên hệ khách hàng qua mail, điện thoại
- Khảo sát nếu khách có nhu cầu, đưa ra nguyên lý, trình bày ý tưởng với khách hàng.
- Thiết kế, báo giá, thiết kế các hệ thống băng tải, hệ thống tự động.
- Bóc tách bản vẽ và vật tư để ra chi tiết bản vẽ.
- Liên kết tư vấn với xưởng sx để ra sản phẩm.
- Chi tiết trao đổi trong buổi phỏng vấn.

Với Mức Lương 16 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp Cao đẳng hoặc Đại học, chuyên ngành Cơ khí.
- Ưu tiên người có kinh nghiệm trong lĩnh vực thiết kế, chế tạo băng tải từ 1 năm trở lên.
- Sử dụng thành thạo SW, Autocad, hoặc Inventor, thành thạo vi tính văn phòng.
- Quản lý thời gian, giám sát tiến độ, chịu được áp lực công việc.

Tại CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT BĂNG TẢI TRƯỜNG THỌ Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương: từ 16,000,000 - 20,000,000/ tháng tùy theo năng lực thực tế + thưởng.
- Ngoài lương còn được hưởng hoa hồng trên đơn hàng
- Hưởng đủ chế độ làm việc theo quy định nhà nước như BHXH, BHYT, BHTN, nghỉ Lễ, Tết theo Luật lao động hiện hành.
- Du lịch, Team Building cùng cty khi có chương trình tùy theo năm.
- Được thưởng thành tích và xem xét tăng lương hàng năm dựa vào đánh giá cuối năm
- Được hướng dẫn, đào tạo về thiết kế, chế tạo băng tải.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT BĂNG TẢI TRƯỜNG THỌ

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT BĂNG TẢI TRƯỜNG THỌ

CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT BĂNG TẢI TRƯỜNG THỌ

Quy mô: 10 - 24 Nhân viên
Địa điểm: [email protected]

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

