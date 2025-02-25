Tuyển Kỹ sư cơ khí Công Ty Cổ Phần Việt Đức Trí Group làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kỹ sư cơ khí Tại Công Ty Cổ Phần Việt Đức Trí Group
Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: , Quận Ba Đình
Mô Tả Công Việc Kỹ sư cơ khí Với Mức Lương Thỏa thuận
- Thiết kế các sản phẩm: Kim loại tấm, đồ gá/Jig.
- Dựng bản vẽ 3D từ bản vẽ 2D khách hàng cung cấp.
- Bóc tách khối lượng từ bản vẽ 2D & 3D.
- Khảo sát công trình theo yêu cầu khách hàng.
- Triển khai sản xuất, xử lý sự cố tại xưởng.
- Chi tiết trao đổi khi phỏng vấn.
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
