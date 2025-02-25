Tuyển Kỹ sư cơ khí Công Ty Cổ Phần Việt Đức Trí Group làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

- Thiết kế các sản phẩm: Kim loại tấm, đồ gá/Jig. - Dựng bản vẽ 3D từ bản vẽ 2D khách hàng cung cấp. - Bóc tách khối lượng từ bản vẽ 2D & 3D. - Khảo sát công trình theo yêu cầu khách hàng. - Triển khai sản xuất, xử lý sự cố tại xưởng. - Chi tiết trao đổi khi phỏng vấn.

