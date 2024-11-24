Tuyển Kỹ sư thiết kế cơ khí CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC TẾ VINOX làm việc tại Bình Dương thu nhập 10 - 20 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kỹ sư thiết kế cơ khí Tại CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC TẾ VINOX
Mức lương
10 - 20 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Bình Dương: 509. Đường Mỹ Phước Tân Vạn., Dĩ An, Thị xã Dĩ An
Mô Tả Công Việc Kỹ sư thiết kế cơ khí Với Mức Lương 10 - 20 Triệu
- Thực hiện các bản vẽ theo yêu cầu cấp trên.
- Khảo sát thực tế , đo đạc, thiết kế bản vẽ, bốc tách khối lượng.
- Lập bảng dự toán cho từng công trình cụ thể theo từng chi tiết về giá thành, nhân công.
- Triển khai bản vẽ chi tiết chuyển qua sản xuất.
- Tham gia hướng dẫn, kiểm tra trong quá trình sản xuất.
- Tham gia hỗ trợ bộ phận sản xuất khi cần.
Với Mức Lương 10 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Tốt nghiệp cao đẳng trở lên Chuyên ngành Cơ khí.Tự động hóa, Cơ Điện, Cơ- điện tử ,...
- Ưu tiên có kinh nghiệm về kim loại tấm, Bếp Công Nghiệp,và Nội Thất inox.
- Nếu chưa có kinh nghiệm sẽ được đào tạo, hướng dẫn tận tình chuyên môn để làm việc.
- Thành thạo Autocad ( Solidworks,Sketchup. hoặc các phần mềm thiết kế cơ khí khác...).
- Chấp nhận làm việc trực tiếp để tích lũy thêm kinh nghiệm.
- Tư duy sáng tạo, Chịu khó, cẩn thận,tỉ mỉ,trung thực
- Chấp nhận làm việc ngoài giờ khi có yêu cầu.
- Có ý chí học hỏi vươn lên trong công việc .
- Ưu tiên có kinh nghiệm về kim loại tấm, Bếp Công Nghiệp,và Nội Thất inox.
- Nếu chưa có kinh nghiệm sẽ được đào tạo, hướng dẫn tận tình chuyên môn để làm việc.
- Thành thạo Autocad ( Solidworks,Sketchup. hoặc các phần mềm thiết kế cơ khí khác...).
- Chấp nhận làm việc trực tiếp để tích lũy thêm kinh nghiệm.
- Tư duy sáng tạo, Chịu khó, cẩn thận,tỉ mỉ,trung thực
- Chấp nhận làm việc ngoài giờ khi có yêu cầu.
- Có ý chí học hỏi vươn lên trong công việc .
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC TẾ VINOX Thì Được Hưởng Những Gì
- Mức lương: ( Tùy theo năng lực)
- Được hưởng đầy đủ các chế độ theo luật lao động: BHXH, lễ, tết,.....
- Môi trường làm việc chuyên nghiệp, thân thiện, năng động.
- Được đào tạo thêm chuyên môn, để thăng tiến.
- Được thưởng thêm theo quy chế của công ty vào dịp cuối năm.
- Được hưởng đầy đủ các chế độ theo luật lao động: BHXH, lễ, tết,.....
- Môi trường làm việc chuyên nghiệp, thân thiện, năng động.
- Được đào tạo thêm chuyên môn, để thăng tiến.
- Được thưởng thêm theo quy chế của công ty vào dịp cuối năm.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC TẾ VINOX
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
Để xem bạn có phù hợp với vị trí công việc này không, hãy
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI