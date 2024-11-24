Tuyển Kỹ sư thiết kế cơ khí CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC TẾ VINOX làm việc tại Bình Dương thu nhập 10 - 20 Triệu

Mức lương 10 - 20 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Bình Dương: 509. Đường Mỹ Phước Tân Vạn., Dĩ An, Thị xã Dĩ An

Mô Tả Công Việc Kỹ sư thiết kế cơ khí Với Mức Lương 10 - 20 Triệu

- Thực hiện các bản vẽ theo yêu cầu cấp trên.

- Khảo sát thực tế , đo đạc, thiết kế bản vẽ, bốc tách khối lượng.

- Lập bảng dự toán cho từng công trình cụ thể theo từng chi tiết về giá thành, nhân công.

- Triển khai bản vẽ chi tiết chuyển qua sản xuất.

- Tham gia hướng dẫn, kiểm tra trong quá trình sản xuất.

- Tham gia hỗ trợ bộ phận sản xuất khi cần.

Với Mức Lương 10 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp cao đẳng trở lên Chuyên ngành Cơ khí.Tự động hóa, Cơ Điện, Cơ- điện tử ,...

- Ưu tiên có kinh nghiệm về kim loại tấm, Bếp Công Nghiệp,và Nội Thất inox.

- Nếu chưa có kinh nghiệm sẽ được đào tạo, hướng dẫn tận tình chuyên môn để làm việc.

- Thành thạo Autocad ( Solidworks,Sketchup. hoặc các phần mềm thiết kế cơ khí khác...).

- Chấp nhận làm việc trực tiếp để tích lũy thêm kinh nghiệm.

- Tư duy sáng tạo, Chịu khó, cẩn thận,tỉ mỉ,trung thực

- Chấp nhận làm việc ngoài giờ khi có yêu cầu.

- Có ý chí học hỏi vươn lên trong công việc .

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC TẾ VINOX Thì Được Hưởng Những Gì

- Mức lương: ( Tùy theo năng lực)

- Được hưởng đầy đủ các chế độ theo luật lao động: BHXH, lễ, tết,.....

- Môi trường làm việc chuyên nghiệp, thân thiện, năng động.

- Được đào tạo thêm chuyên môn, để thăng tiến.

- Được thưởng thêm theo quy chế của công ty vào dịp cuối năm.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC TẾ VINOX

