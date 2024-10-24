Tuyển Kỹ Sư thu nhập 10 - 15 triệu Toàn thời gian tại Hà Nam

Mức lương 10 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nam: Lô CN9 và CN10, KCN hỗ trợ Đồng Văn III, phường Hoàng Đông, thị xã Duy Tiên, tỉnh Hà Nam, Việt Nam, Duy Tiên

Mô Tả Công Việc Với Mức Lương 10 - 15 Triệu

Trước khi bước vào giai đoạn sản xuất thử nghiệm, chuẩn bị các cuộc họp liên quan

Theo dõi và nắm rõ tiến độ sản xuất, điều chỉnh kế hoạch chạy thử chuyền/máy móc cũng như vận chuyển đồng thời báo cáo lại cho khách hàng bằng tiếng Anh trong quá trình họp.

Sau quá trình thử nghiệm, tiếp tục theo dõi cũng như làm việc với phía nhà máy và nhóm nghiên cứu cho đến khi giải quyết được triệt để vấn đề, cập nhật quá trình theo dõi trên báo cáo cũng như sắp xếp buổi họp định kỳ với khách hàng.

Với Mức Lương 10 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp các chuyên ngành kỹ thuật (Điện, điện tử, máy tính, cơ khí...) hoặc ngôn ngữ liên quan

Ưu tiên có kinh nghiệm quản lý dự án/ giới thiệu sản phẩm mới; có khả năng viết 5C/8D (ưu tiên hiểu biết về FMEA)

Có thể sử dụng tiếng Trung

Ưu tiên từng làm việc trong công ty điện tử, hiểu biết về dây chuyền sản xuất điện tử

Tại Công ty TNHH Wistron Infocomm Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì

, Cấp máy tính Laptop 1 chiếc/người 2, Chế độ bảo hiểm theo pháp luật và mua thêm bảo hiểm tai nạn 3, Có thưởng cuối năm, thưởng giữa năm cho nhân viên ưu tú 4, Khám sức khỏe hàng năm 5, Hệ thống đào tạo hoàn chỉnh 6, Tăng lương hàng năm theo định hướng thi trường 7, 1 năm có 12 ngày nghỉ phép năm theo quy định

8, Ăn trưa tại nhà ăn công ty

9, Có tính phí tăng ca

10, Có xe đưa đón Hà Nội - Hà Nam

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Wistron Infocomm Việt Nam

