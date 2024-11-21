Tuyển Kỹ sư tự động hoá CÔNG TY CỔ PHẦN WASH 24H làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 20 Triệu

Mức lương 10 - 20 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Tầng 3, toà nhà Red River Building. số 885 Hồng Hà, Chương Dương Độ, Hoàn Kiếm, Hà Nội., Hoàn Kiếm

Mô Tả Công Việc Kỹ sư tự động hoá

• Chịu trách nhiệm lắp đặt, sữa chữa, bảo trì thiết bị máy móc theo phân công của cấp trên.

• Chịu trách nhiệm giám sát hệ thống máy móc theo các khu vực

• Chịu trách nhiệm kiểm soát, đánh giá, tìm phương án xử lý các vấn đề kỹ thuật

• Có trách nhiệm bảo quản tài sản của Công ty tại các công trình: Công cụ dụng cụ, thiết bị, máy móc,.......

• Phối hợp với quản lý trực tiếp xử lý các vấn đề phát sinh tại địa điểm đặt máy

• Hướng dẫn sử dụng cho khách hàng, đối tác,.....

• Trực ngoài giờ hoặc xử lý các công việc ngoài giờ theo sự phân công.

• Báo cáo công việc hàng ngày.

• Tìm hiểu, nghiên cứu các tài liệu kỹ thuật liên quan công việc. Đóng góp ý kiến tích cực xây dựng phòng.

• Tuân thủ các quy trình, quy định, nội quy của của phòng & công ty: i/ Về an toàn lao động; vệ sinh khu vực làm việc; ii/ Về tác phong, kỷ luật, thái độ làm việc....

• Thực hiện công tác báo cáo theo ngày hoặc đột xuất theo yêu cầu của Quản lý trực tiếp.

• Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của cấp trên.

• Thời gian làm việc từ t2-t7 , 8h-17h

Yêu Cầu Công Việc

• Tốt nghiệp Trung cấp/Cao đẳng chuyên ngành Điện-Điện tư, Tự động hóa, Cơ điện tử

• Từ 01– 03 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương.

• Ý thức trách nhiệm cao, kỹ năng quản lý, sử dụng thành thạo autocad, solidwork.

• Năng động, giao tiếp tốt, cẩn thận, quyết đoán, trung thực và nhiệt huyết.

• Tính chủ động cao, có khả năng làm việc độc lập, xử lý tình huống.

• Ý thức trách nhiệm cao.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN WASH 24H Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập: 10-22 triệu (Thu nhập theo năng lực)

• Tham gia BHXH - BHYT - BHTN & Bảo hiểm theo luật nhà nước

• Lương thưởng theo giai đoạn

• Các đãi ngộ vào dịp lễ, sinh nhật,..

• Môi trường làm việc năng động, chuyên nghiệp.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN WASH 24H

