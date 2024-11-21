Tuyển Kỹ sư tự động hoá CÔNG TY CỔ PHẦN WASH 24H làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 20 Triệu

CÔNG TY CỔ PHẦN WASH 24H
Ngày đăng tuyển: 21/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 14/12/2024
CÔNG TY CỔ PHẦN WASH 24H

Kỹ sư tự động hoá

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kỹ sư tự động hoá Tại CÔNG TY CỔ PHẦN WASH 24H

Mức lương
10 - 20 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Tầng 3, toà nhà Red River Building. số 885 Hồng Hà, Chương Dương Độ, Hoàn Kiếm, Hà Nội., Hoàn Kiếm

Mô Tả Công Việc Kỹ sư tự động hoá Với Mức Lương 10 - 20 Triệu

• Chịu trách nhiệm lắp đặt, sữa chữa, bảo trì thiết bị máy móc theo phân công của cấp trên.
• Chịu trách nhiệm giám sát hệ thống máy móc theo các khu vực
• Chịu trách nhiệm kiểm soát, đánh giá, tìm phương án xử lý các vấn đề kỹ thuật
• Có trách nhiệm bảo quản tài sản của Công ty tại các công trình: Công cụ dụng cụ, thiết bị, máy móc,.......
• Phối hợp với quản lý trực tiếp xử lý các vấn đề phát sinh tại địa điểm đặt máy
• Hướng dẫn sử dụng cho khách hàng, đối tác,.....
• Trực ngoài giờ hoặc xử lý các công việc ngoài giờ theo sự phân công.
• Báo cáo công việc hàng ngày.
• Tìm hiểu, nghiên cứu các tài liệu kỹ thuật liên quan công việc. Đóng góp ý kiến tích cực xây dựng phòng.
• Tuân thủ các quy trình, quy định, nội quy của của phòng & công ty: i/ Về an toàn lao động; vệ sinh khu vực làm việc; ii/ Về tác phong, kỷ luật, thái độ làm việc....
• Thực hiện công tác báo cáo theo ngày hoặc đột xuất theo yêu cầu của Quản lý trực tiếp.
• Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của cấp trên.
• Thời gian làm việc từ t2-t7 , 8h-17h

Với Mức Lương 10 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

• Tốt nghiệp Trung cấp/Cao đẳng chuyên ngành Điện-Điện tư, Tự động hóa, Cơ điện tử
• Từ 01– 03 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương.
• Ý thức trách nhiệm cao, kỹ năng quản lý, sử dụng thành thạo autocad, solidwork.
• Năng động, giao tiếp tốt, cẩn thận, quyết đoán, trung thực và nhiệt huyết.
• Tính chủ động cao, có khả năng làm việc độc lập, xử lý tình huống.
• Ý thức trách nhiệm cao.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN WASH 24H Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập: 10-22 triệu (Thu nhập theo năng lực)
• Tham gia BHXH - BHYT - BHTN & Bảo hiểm theo luật nhà nước
• Lương thưởng theo giai đoạn
• Các đãi ngộ vào dịp lễ, sinh nhật,..
• Môi trường làm việc năng động, chuyên nghiệp.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN WASH 24H

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN WASH 24H

CÔNG TY CỔ PHẦN WASH 24H

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Tòa nhà Five Star, 28 Bis Mạc Đĩnh Chi, Phường Đa Kao, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

