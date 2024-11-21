Tuyển Kỹ sư tự động hoá CÔNG TY CỔ PHẦN WASH 24H làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 20 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kỹ sư tự động hoá Tại CÔNG TY CỔ PHẦN WASH 24H
- Hà Nội: Tầng 3, toà nhà Red River Building. số 885 Hồng Hà, Chương Dương Độ, Hoàn Kiếm, Hà Nội., Hoàn Kiếm
Mô Tả Công Việc Kỹ sư tự động hoá Với Mức Lương 10 - 20 Triệu
• Chịu trách nhiệm lắp đặt, sữa chữa, bảo trì thiết bị máy móc theo phân công của cấp trên.
• Chịu trách nhiệm giám sát hệ thống máy móc theo các khu vực
• Chịu trách nhiệm kiểm soát, đánh giá, tìm phương án xử lý các vấn đề kỹ thuật
• Có trách nhiệm bảo quản tài sản của Công ty tại các công trình: Công cụ dụng cụ, thiết bị, máy móc,.......
• Phối hợp với quản lý trực tiếp xử lý các vấn đề phát sinh tại địa điểm đặt máy
• Hướng dẫn sử dụng cho khách hàng, đối tác,.....
• Trực ngoài giờ hoặc xử lý các công việc ngoài giờ theo sự phân công.
• Báo cáo công việc hàng ngày.
• Tìm hiểu, nghiên cứu các tài liệu kỹ thuật liên quan công việc. Đóng góp ý kiến tích cực xây dựng phòng.
• Tuân thủ các quy trình, quy định, nội quy của của phòng & công ty: i/ Về an toàn lao động; vệ sinh khu vực làm việc; ii/ Về tác phong, kỷ luật, thái độ làm việc....
• Thực hiện công tác báo cáo theo ngày hoặc đột xuất theo yêu cầu của Quản lý trực tiếp.
• Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của cấp trên.
• Thời gian làm việc từ t2-t7 , 8h-17h
Với Mức Lương 10 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
• Từ 01– 03 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương.
• Ý thức trách nhiệm cao, kỹ năng quản lý, sử dụng thành thạo autocad, solidwork.
• Năng động, giao tiếp tốt, cẩn thận, quyết đoán, trung thực và nhiệt huyết.
• Tính chủ động cao, có khả năng làm việc độc lập, xử lý tình huống.
• Ý thức trách nhiệm cao.
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN WASH 24H Thì Được Hưởng Những Gì
• Tham gia BHXH - BHYT - BHTN & Bảo hiểm theo luật nhà nước
• Lương thưởng theo giai đoạn
• Các đãi ngộ vào dịp lễ, sinh nhật,..
• Môi trường làm việc năng động, chuyên nghiệp.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN WASH 24H
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
